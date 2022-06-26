قالت شبكة ”RMC“ اليوم الأحد إن النجم البرازيلي نيمار يفكر في الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وينتهي تعاقد نيمار مع باريس سان جيرمان في يونيو 2027 لكن الشبكة قالت إنه ليس من المؤكد أن يبقى البرازيلي مع الفريق وأوضحت أن تصريحات القطري ناصر الخليفي الأخيرة لم ترضه، وأنه بدأ التفكير في الرحيل.

وسئل رئيس باريس سان جيرمان عن احتمال رحيل نيمار هذا الصيف وقال: ”ما يمكنني قوله هو أننا نتوقع من جميع اللاعبين أن يفعلوا أكثر بكثير من الموسم الماضي أكثر من ذلك بكثير! يجب أن يكونوا جميعًا بنسبة 100٪“.

وأضاف الخليفي: ”من الواضح، نحن لم نكن جيدين بما يكفي للذهاب بعيدًا، بالنسبة للموسم القادم، الهدف واضح: العمل يوميًا بمعدل 200٪. لإعطاء كل ما لدينا لهذا القميص، بذل أقصى جهد وسنرى النتيجة“.

وتابع: ”عليك أن تكون متواضعًا مرة أخرى، عليك أن تتغير لتتجنب الإصابات والإيقافات والأخطاء التي تغير اللعبة“.

وأكدت الشبكة أن هذه التصريحات لم ترض نيمار وحاشيته وشعروا بأنهم مستهدفون.

ووفقا لـ ”RMC“ فإن نيمار لم يكن يرغب في مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف، قبل أشهر من كأس العالم 2022، وشعر أنه أظهر علامات على المشاركة في المشروع الباريسي في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت أن نيمار بات منفتحًا على فكرة المغادرة في الأيام الأخيرة.

وخلال الموسم الماضي سجل نيمار 13 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة في 28 مباراة، حيث شارك في 22 مباراة في الدوري الفرنسي و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض نيمار لانتقادات شديدة من جماهير باريس سان جيرمان بعد خروج الفريق من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وأشارت ”RMC“ إلى أن نيمار البالغ من العمر 30 عاما يريد الآن من الإدارة الباريسية توضيح رغباته، فهو لم يعد يعارض الرحيل، لكن هذا الأمر صعب بسبب سعر الصفقة المحتملة والراتب الذي يحصل عليه اللاعب.

وعن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة قالت ”RAC“ إن النادي الإسباني ليس لديه الموارد المالية في الوقت الحالي، في حين من الممكن أن يكون مانشستر يونايتد قادرا على التعاقد مع البرازيلي إذا رحل كريستيانو رونالدو، أو يمكن أن ينتقل إلى تشيلسي الذي يتطلعون لتقوية خط هجومه.