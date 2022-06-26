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رياضة

صحف رياضية: "ميسي.. احتفال العالم".. "غاريث بيل يطير لهوليوود".. و"سيلفا برشلوني"
تاريخ النشر: 26 يونيو 2022 6:25 GMT
تاريخ التحديث: 26 يونيو 2022 7:00 GMT

صحف رياضية: "ميسي.. احتفال العالم".. "غاريث بيل يطير لهوليوود".. و"سيلفا برشلوني"

شكلت أخبار سوق انتقالات اللاعبين، روبرت ليفاندوفسكي وبرناردو سيلفا المرتبطين بالانتقال لبرشلونة، وعثمان ديمبلي وفرانكي دي يونغ المرشحين للرحيل إلى تشيلسي

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكلت أخبار سوق انتقالات اللاعبين، روبرت ليفاندوفسكي وبرناردو سيلفا المرتبطين بالانتقال لبرشلونة، وعثمان ديمبلي وفرانكي دي يونغ المرشحين للرحيل إلى تشيلسي ومانشستر يونايتد، واهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، وانتقال الويلزي غاريث بيل لفريق لوس أنجلوس الأمريكي، ورغبة تشيلسي في ضم رحيم سترلينغ، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف ببطولة ويمبلدون للتنس والصراع المنتظر بين نادال وديوكوفيتش، وفوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم في الصالات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع الحكم الإسباني دو بورغوس، وكتبت: ”دو بورغوس: من الطبيعي أن يكون لدى كل حكم فريق يفضله“.

كما تحدثت الصحيفة عن انتقال الويلزي غاريث بيل لفريق لوس أنجلوس الأمريكي، وكتبت: ”غاريث بيل يطير لهوليوود“.

الصحيفة اهتمت بالبرتغالي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، والأخبار عن مستقبله، وكتبت: ”فيليكس يفكر فقط في أتلتيكو مدريد“.

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سبورت

ركزت الصحيفة على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت: ”سري ليفاندوفسكي: رفض التجديد لكونه يرغب في الرحيل وأعلن رغبته اللعب في إسبانيا، ويعتقد أنه في برشلونة سيقود مشروعا جديدا، ولن يذهب للتدريبات في 12 يوليو للضغط من أجل الرحيل“.

كما تحدثت عن أخبار لاعبي برشلونة ومستقبلهم، وكتبت: ”برشلونة ومانشستر يونايتد قريبان من إغلاق صفقة فرانكي دي يونغ“، و“تشيلسي يقترب من إنهاء التعاقد مع ديمبلي“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد والنجم المصري محمد صلاح، وكتبت: ”ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع محمد صلاح“.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، الذي يرغب برشلونة في التعاقد معه، وكتبت: ”سيلفا برشلوني“.

الصحيفة تحدثت عن تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم في الصالات.

الصحيفة اهتمت باحتفال العالم بعيد ميلاد ليونيل ميسي رقم 35، وكتبت: ”ميسي.. احتفال العالم“.

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آس

ركزت الصحيفة على بطولة ويمبلدون للتنس والصراع المرتقب بين نادال وديوكوفيتش، وكتبت: ”هناك حفل.. نادال وديوكوفيتش يعلنان ويمبلدون مثيرا“.

الصحيفة تحدثت عن انتقال الويلزي غاريث بيل لفريق لوس أنجلوس، وكتبت: ”غاريث بيل يرحل للدوري الأمريكي للمحترفين“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”جواو فيليكس: المغادرة ليست على الطاولة“.

كما اهتمت بفوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم في الصالات.

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الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على حوارها مع واين روني، المستقيل من تدريب ديربي كاونتي، وكتبت: ”قسم روني“.

كما اهتمت الصحيفة بانتقال غاريث بيل نحو فريق لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي للمحترفين، وتفضيل تشيلسي التعاقد مع رحيم سترلينغ ومستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تتويج فريق ليون فيلوريان بلقب الدوري الفرنسي لكرة السلة بعد الفوز في اللقاء الخامس على موناكو، وكتبت: ”بطل التشويق“.

كما اهتمت بسباقات الدراجات النارية الموتوجي بي وعودة ألا فيليب بطل الدراجات الهوائية، وكتبت: ”ألا فيليب العودة المنتظرة بقوة“.

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الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على ميلان ورغبته في ضم جناح ريال مدريد ماركو أسينسيو، وكتبت: ”أسينسيو هدية لمالديني“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو يذهب بعيدا عن مانشستر يونايتد.. معروض على روما وبايرن ميونخ يحاول ضمه“.

كما اهتمت الصحيفة بتطورات انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو لإنتر ميلان، ورغبة يوفنتوس في ضم نجم روما، زانيولو.

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