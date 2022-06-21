للباريسيين فقط.. هل اقتبس ناصر الخليفي فكرة مشروع باريس سان جيرمان الجديد من أتلتيك بلباو؟

خلال مقابلته الإعلامية، اليوم الثلاثاء، قال ناصر الخليفي إن هدفه هو أن يجعل فريق باريس سان جيرمان ناديًا للاعبين الباريسيين فقط ”مواليد مدينة باريس“ خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يعد بمثابة صنع هوية للنادي، الذي أنهكه الفشل على المستوى الأوروبي خلال السنوات الأخيرة.

وبسؤاله عن ”هل ستقوم بالتعاقد مع المزيد من اللاعبين الفرنسيين؟“، أجاب الخليفي خلال مقابلته مع صحيفة ”لو باريزيان“: ”نحن هنا لفترة طويلة، وسيكون لدينا أفضل مركز تدريب في العالم، وهدفي في السنوات القليلة المقبلة هو أن يكون لدينا لاعبون باريسيون فقط في فريقنا، وهناك الكثير من المواهب في الدوري، ويستحق أفضل اللاعبين في منطقتنا اللعب مع باريس سان جيرمان، وهذا الأمر بالتأكيد سيستغرق وقتًا، لكنه هدف مستقبلي“.

وعاب كثيرون على باريس سان جيرمان اهتمامه بالإنفاق الضخم لجلب النجوم دون الحصول على مردود يوازي ما تم دفعه لهم، ولعل المثال الأبرز على ذلك: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار داسيلفا.

ويبدو أن فكرة صنع فريق يحمل ”DNA“ مدينة باريس التي قدمت وما زالت تقدم لكرة القدم نجومًا كثر، هي فكرة المشروع الذي تم إقناع الفرنسي كيليان مبابي بها لتجديد عقده.

🗣 ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي : ريال مدريد قام بعرض اموال أكثر على مبابي. "أعرف مبابي وأعلم ما يريده هو وعائلته، إنهم لا يهتمون بالاموال.. اختار باريس لأنها مدينته وناديه وبلده وللمشروع الرياضي". pic.twitter.com/1uzQE0LDr5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 21, 2022

ورغم أن الفكرة قد تمتد لنجوم فرنسيون أيضًا وليس باريسيين فقط كما حدث حينما حاول النادي، هذا الصيف، ضم تشواميني من موناكو قبل أن ينتقل لريال مدريد تبدو صعبة، إلا أنها قد تكون حلًا واقعيًا وسريعًا لصنع هوية للنادي الذي بات عنصر المال يغلب على كل أخباره.

ويبدو أن الخليفي اقتبس الفكرة من نادي أتلتيك بلباو، الذي يعتمد على أبناء إقليم الباسك في تدعيم صفوفه وتجديد شبابه بكل دائم، مع قدرات مالية أكبر دون شك.

وعن خططه للنادي، الموسم المقبل، قال الخليفي: ”ما يمكنني أن أخبرك به عن المخطط التنظيمي هو أننا سنقوم بتعريف الوظائف بدقة، ولن يكون هناك بعد الآن شخص واحد له أكثر من مهمة، والجميع سيركز على مهامه بنسبة 100%“.

وأردف: ”الهدف واضح للموسم المقبل، والعمل كل يوم بنسبة 200%، ونعطي كل ما لدينا من أجل هذا القميص، وسنقدم أقصى ما لدينا وسنرى النتيجة“.

وشدد: ”نريد اللاعبين الذين يحبون النادي، ويحبون القتال، والفوز، ونريد لهذه العقلية أن تنتشر في جميع أنحاء النادي، ونتوقع من جميع اللاعبين أن يفعلوا أكثر بكثير من الموسم الماضي“.

وأتم الخليفي حديثه: ”موقف باريس سان جيرمان واضح، واللاعبون الذين ليسوا جزءًا من المشروع سيضطرون إلى المغادرة، استغل البعض الموقف، والآن انتهى الأمر“.