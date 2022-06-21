بعد أيام من إعلان اعتزاله.. تعيين كارلوس تيفيز مديرا فنيا لفريق روزاريو سنترال الأرجنتيني

قرر نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني، تعيين كارلوس تيفيز مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، لمدة موسم واحد.

🇺🇦🏟️ ¡El pueblo es hincha de Central! 🌎 Bienvenido Carlos Tévez al Club más Pasional del Mundo pic.twitter.com/0eafqHACjv — Rosario Central (@RosarioCentral) June 21, 2022

وكان كارلوس تيفيز قد أعلن رسميا عن اعتزاله ممارسة كرة القدم في الرابع من شهر يونيو الجاري.

نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني كان آخر محطات كارلوس تيفيز الكروية، حيث لم يمارس الكرة بشكل احترافي منذ شهر يوليو من العام الماضي وحتى موعد اعتزاله النهائي.

ويعيش فريق روزاريو سنترال فترة عصيبة بالوقت الحالي بفوزه فقط بلقاء واحد في آخر أربع مباريات بالدوري الأرجنتيني، ويسعى تيفيز إلى تغيير مسار الفريق في الفترة المقبلة.

صاحب الـ 38 عاما، سيخوض أول تجاربه التدريبية، مع روزاريو سنترال، الذي يحتل المركز الـ22، محققا 4 نقاط من 4 مباريات، بفارق 6 نقاط عن المتصدر نيويلز.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي: ”كارلوس تيفيز هو مدربنا الجديد“.

وأضاف: ”لقد أصبح الأباتشي مدربا لنا بعد توقيع عقد مع النادي لمدة 12 شهرا، وسيكون كارلوس إل تشابا ريتيجي أحد أعضاء طاقمه التدريبي“.

📝😄 ¡Carlos Tévez es el DT de #RosarioCentral! El Apache se convirtió en el nuevo entrenador auriazul, tras firmar contrato con el Club por 12 meses. Carlos "el Chapa" Retegui, será integrante de su cuerpo técnico.#VamosCanalla 💪🏼🇺🇦 pic.twitter.com/5APtaJjtiX — Rosario Central (@RosarioCentral) June 21, 2022

وستكون أولى مباريات تيفيز مع الفريق في مواجهة خيمناسيا، يوم السبت المقبل، ليقدم نفسه لجمهور ملعب جيخانتي دي أرويتو.

وفاز تيفيز بـ26 لقبا في مسيرته، وهو من بين أربعة لاعبين أرجنتينيين فقط حصلوا على كوبا ليبرتادوريس ودوري أبطال أوروبا، حيث توج بلقب دوري الأبطال مع مانشستر يونايتد في 2008.

ولعب المهاجم السابق آخر مباراة له في العام 2021 مع نادي بوكا جونيورز الذي شهد بداية انطلاقته مع كرة القدم.

من 2009 حتى 2013 لعب تيفيز لمانشستر سيتي، لكنه قرر الرحيل بعد ذلك إلى يوفنتوس..

مع يوفنتوس، توّج بجميع البطولات الممكنة في الفترة من 2013 حتى 2015، وقاد السيدة العجوز لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر ضد برشلونة 3/1، ليقرر العودة إلى قارته وناديه بوكا جونيورز من جديد.

في 2017 رحل تيفيز إلى شنغهاي شينهوا الصيني، ولكن بعد عام واحد فقط عاد إلى بوكا جونيورز للمرة الثالثة، ولكنها كانت الأخيرة، ليستمر حتى 2021، ويعلن اعتزاله هذا الموسم بعد وفاة والده، مؤكدا أنه كان المشجع الأهم بالنسبة له، ولم يعد بحاجة للعب كرة القدم.