رسميا.. غيغز يستقيل من تدريب منتخب ويلز

أعلن رايان غيغز، يوم الإثنين، استقالته من تدريب منتخب ويلز لكرة القدم.

وينتظر جناح مانشستر يونايتد السابق المحاكمة بعد اتهامه بإلحاق أضرار جسدية والاعتداء بالضرب والسلوك القهري ضد صديقته السابقة وشقيقتها.

رايان غيغز يرفض الإقرار بالذنب بعد اتهامه بالاعتداء على سيدتين https://t.co/4xQzOAk2UG pic.twitter.com/6tXSFJd6ow — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2021

وأصر غيغز على أنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه ودفع كفالة للبقاء خارج السجن.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في مانشستر في 24 يناير كانون الثاني الماضي، لكنها تأجلت إلى الثامن من أغسطس آب، ما دفع غيغز (48 عاما) لاتخاذ قراره بالاستقالة من منصبه الآن.

وقال غيغز في بيان: ”بعد الكثير من الدراسة، أستقيل من منصبي كمدرب للمنتخب الوطني لويلز للرجال بأثر فوري“.

وأضاف: ”لقد كان شرفا لي تدريب منتخب بلادي، لكن من الصواب أن يستعد اتحاد ويلز لكرة القدم والجهاز الفني واللاعبون لبطولة (كأس العالم) بشكل واضح تماما وبدون تكهنات حول منصب مدرب المنتخب“.

وتابع غيغز: ”لم تتأجل القضية بسبب خطأ أحد. لا أريد أن تتأثر استعدادات البلاد لكأس العالم أو تتعرض للخطر بأي شكل من الأشكال من خلال الاهتمام المستمر بهذه القضية“.

غاريث بيل يطالب لاعبي ويلز بتعلم "بعض الحيل" قبل كأس العالم https://t.co/pDWWrTSH7r pic.twitter.com/YdnImUZV4A — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 9, 2022

واستقال غيغز مؤقتا من منصبه كمدرب ويلز في نوفمبر تشرين الثاني 2020، حيث قاد روبرت بيدج الفريق إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1958 في وقت سابق من هذا الشهر، بعد الفوز في مواجهة فاصلة على أوكرانيا.

وأكد الاتحاد الويلزي قبوله استقالة غيغز، وقال في بيان: ”يسجل الاتحاد الويلزي لكرة القدم امتنانه لرايان غيغز على فترة عمله كمدرب للمنتخب الوطني للرجال ويقدر القرار الذي اتخذه، والذي يصب في مصلحة كرة القدم الويلزية“.

وأضاف: ”ينصب التركيز الكامل للاتحاد الويلزي والمنتخب الوطني للرجال على كأس العالم في قطر في وقت لاحق من هذا العام“.

ويلز إلى كأس العالم

وقبل أيام لحق منتخب ويلز بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد فوزه 1/0 على أوكرانيا في الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال، على استاد كارديف سيتي.

جاء الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة من ضربة حرة ثابتة لعبها غاريث بيل، ولمست رأس آندريه يارمولنكو في الدقيقة 34.

وهذه ثاني مرة يتأهل فيها منتخب ويلز إلى كأس العالم، حيث سبق أن شارك في نسخة 1958 في السويد، ووصل إلى ربع النهائي وخسر 0/1 أمام البرازيل.

ويدين منتخب ويلز بالفضل للحارس هينسي الذي تصدى لضربة رأس من أرتيم دوفبيك قبل ست دقائق من النهاية.

وسيشارك منتخب ويلز في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإنجلترا.