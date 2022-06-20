بعد انتقاله إلى فريق روسي.. استبعاد ماتشي ريبوس من قائمة بولندا في كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، اليوم الإثنين، استبعاد ماتشي ريبوس من تشكيلة المنتخب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا العام بعد انتقاله إلى فريق روسي جدبد.

وفي الوقت الذي غادر فيه معظم اللاعبين الأجانب روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، فإن الظهير الأيسر ريبوس البالغ من العمر 32 عاما، والذي خاض 66 مباراة مع بولندا، انتقل إلى سبارتاك موسكو هذا الشهر، بعدما قضى خمس سنوات في صفوف غريمه المحلي لوكوموتيف.

Komunikat PZPN ws. Macieja Rybusa — PZPN (@pzpn_pl) June 20, 2022

وترتبط بولندا بعلاقة وثيقة مع كييف، وتُعد من أكبر الداعمين الاقتصاديين لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط الماضي، والذي تصفه موسكو ”بالعملية الخاصة“.

وقال الاتحاد البولندي في بيان: ”تحدث تشيسواف ميخنيفيتش مدرب منتخب بولندا الوطني مع ماتشي ريبوس، الموجود حاليا في البلاد، بعد معسكر المنتخب الوطني الذي انتهى الأسبوع الماضي“.

وأضاف: ”أبلغ المدرب اللاعب أنه نظرا لموقف ناديه الحالي، فإنه لن يتم استدعاءه لمعسكر المنتخب الوطني المقبل في سبتمبر، ولن يتم وضعه في الحسبان ضمن التشكيلة التي ستشارك في كأس العالم في قطر“.

وسيلعب منتخب بولندا مع المكسيك والسعودية والأرجنتين في دور المجموعات بكأس العالم التي تنطلق في 21 نوفمبر تشرين الثاني.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن ماتشي ريبوس البالغ من العمر 32 عاما، لعب مع منتخب بولندا 66 مباراة، سجل فيها هدفين، وارتدى قميص منتخب بلاده لأول مرة في 2009.

وشارك ماتشي ريبوس مع بولندا في يورو 2012، و تصفيات كأس العالم وتصفيات أمم أوروبا ويورو 2016، وكأس العالم 2018، ودوري الأمم الأوروبية، يورو 2020.

ولعب ماتشي ريبوس لفريق لوكوموتيف موسكو 136 مباراة، سجل فيها 3 أهداف وصنع 12، في حين لعب لليغا وارسو 135 مباراة، سجل فيها 16 هدفا وصنع 22، علما أنه لعب 28 مباراة مع أولمبيك ليون الفرنسي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب بولندا مع المكسيك يوم 22 نوفمبر، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022، ثم يلاقي منتخب السعودية يوم 26 نوفمبر، والأرجنتين يوم 30 نوفمبر.

يشار إلى أن هذه ستكون تاسع مشاركة لمنتخب بولندا في نهائيات كأس العالم، وكان أفضل إنجاز له نيل المركز الثالث في مونديال 1982، بعد الفوز على فرنسا، علما أنه خسر في نصف النهائي أمام إيطاليا.