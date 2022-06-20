صحف رياضية: دي يونغ يملك مفتاح مستقبله.. وفينيسيوس جونيور نجم عالمي

شكل فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة السلة على حساب برشلونة، والتسريب الصوتي للرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، ونتائج جائزة كندا للفورمولا وان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بالتوتر بين رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والنجم كيليان مبابي، وفوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، وتألق البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي جعله نجما عالميا، وحسم إنتر ميلان صفقة البلجيكي روميلو لوكاكو، وصعود جيرونا لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة السلة بعد الفوز في اللقاء الرابع على برشلونة، وكتبت ”أبطال“.

الصحيفة تحدثت عن فوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، وكتبت ”برشلونة يفوز باللقب العاشر“.

الصحيفة اهتمت بصعود جيرونا لدوري الدرجة الأولى بعد الفوز على تينريفي 3-1 في إياب ملحق الصعود، وكتبت ”جيرونا يصعد“.

الصحيفة اهتمت بجائزة كندا للفورمولا وان، وكتبت ”فيرستابن يمنع الفوز الأول لسانز“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد للمرة الحادية عشرة، وكتبت ”أبطال“.

كما تحدثت عن خسارة برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة السلة لصالح ريال مدريد، وكتبت ”خيبة أمل“.

الصحيفة اهتمت بصعود جيرونا لدوري الدرجة الأولى على حساب تينريفي، وكتبت ”جيرونا يصعد لدوري الدرجة الأولى“.

كما اهتمت برغبة برشلونة منح بيدري امتيازات واحتلال الإسباني سانز المركز الثاني في جائزة كندا للفورمولا وان.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، وكتبت ”الحادي عشر“.

الصحيفة تحدثت عن صعود جيرونا لدوري الدرجة الأولى وفوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة السلة على حساب برشلونة.

الصحيفة اهتمت بالهولندي فرانك دي يونغ، لاعب برشلونة، وكتبت ”فرانكي دي يونغ يملك مفتاح مستقبله“.

آس

ركزت الصحيفة على تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة السلة على حساب برشلونة، وكتبت ”عصر لاسو ليس له نهاية“.

كما تحدثت الصحيفة عن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، وكتبت ”فينيسيوس جونيور نجم عالمي“.

الصحيفة اهتمت بصعود جيرونا لدوري الدرجة الأولى، وكتبت ”ستيواني وأرنو يضعان جيرونا في دوري الدرجة الأولى“.

كما اهتمت بفوز برشلونة باللقب العاشر لدوري أبطال أوروبا لكرة اليد، ونتائج جائزة كندا للفورمولا وان، وكتبت ”فيرستابن يحرم سانز من فوزه الأول“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على التسريب الصوتي لريتشارد أرنولد، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، وكتبت ”مشكلة غلازر“.

كما اهتمت الصحيفة بعودة البريطاني لويس هاميلتون لمنصة نتائج بطولات الفورمولا وان من خلال احتلال المركز الثالث في جائزة كندا.

كما اهتمت بإنهاء إنتر ميلان صفقة البلجيكي روميلو لوكاكو، وكتبت ”إنتر ميلان ينهي صفقة لوكاكو“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على سباقات الدراجات النارية الموتو جي بي، وفوز الفرنسي كوارتارارو بجائزة ألمانيا، وكتبت ”سيطرة مطلقة“.

كما تحدثت الصحيفة عن جائزة كندا للفورمولا وان، وكتبت ”فيرستابن يوسع الفارق“.

الصحيفة اهتمت بالصراع بين رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والنجم كيليان مبابي، وكتبت ”لوغرانت – مبابي: يزداد التوتر“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق الانتقالات في الأندية الإيطالية، وكتبت ”لوكاكو تم الاتفاق.. اتفاق إنتر ميلان وتشيلسي: 10 ملايين يورو ومتغيرات“، و“يوفنتوس ينتظر دي ماريا، ونابولي يتقدم في التعاقد مع كيم ولاتسيو يطارد لوكا سوتشيتش“.