لو غريت: مبابي فكر في اعتزال اللعب مع منتخب فرنسا بعد يورو 2020

قال نويل لو غريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن كيليان مبابي استعد لاعتزال اللعب مع المنتخب الفرنسي بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها عقب إهداره ضربة جزاء ضد سويسرا في يورو 2020.

وكان المنتخب الفرنسي متقدما 3/1 على سويسرا حتى الدقيقة 81، قبل أن يسجل هاريس سيفيروفيتش وماريو جافرانوفيتش هدفين ليتجه المنتخبان للشوطين الإضافيين، ولم يشهدا تسجيل الأهداف ليتجها إلى ضربات الترجيح.

وفي ضربات الترجيح أضاع مبابي الضربة الأخيرة ليتأهل منتخب سويسرا إلى ربع النهائي (5/4)، في حين ودع منتخب فرنسا من دور الـ16.

ولعب مبابي جميع الدقائق في مباريات منتخب فرنسا الأربع في يورو 2020 وصنع هدفين أمام البرتغال وسويسرا ولم يسجل، وتعرض لانتقادات شديدة بعد إضاعة ضربة الجزاء أمام سويسرا.

وقال نويل لو غريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في تصريحات اليوم الأحد: ”التقيت مبابي بعد بطولة اليورو، وشعر أن الاتحاد لم يدافع عنه بعد أن أهدر ضربة جزاء وتعرض لانتقادات على الشبكات التواصل الاجتماعي“.

لحظات تاريخية لا تنقصها المتعة والإثارة 🔥، لوريس يتصدى لركلة جزاء سويسرية و كريم بنزيما يعود بالنتيجة ويتقدم لفرنسا #فرنسا_سويسرا #سويسرا_فرنسا #EURO2020 #fra #francesuisse pic.twitter.com/b84EPqBYAD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 28, 2021

وأضاف: ”’التقينا لمدة خمس دقائق في مكتبي. لقد كان غاضبًا، ولم يعد يريد اللعب لمنتخب فرنسيا – وهو ما لم يقصده بوضوح“.

وتابع لو غريت ”أنت تعرف كيف يكون الأمر، إنه لاعب فائز، لقد كان محبطًا للغاية، مثلنا جميعًا، بسبب الإقصاء، إنه رجل عظيم، أكثر جماعية بكثير مما يعتقده الناس“.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعترف مبابي بأن فرنسا كانت حزينة للغاية بعد الإقصاء، وقال إن ضربة الترجيح الضائعة ستبقيه مستيقظًا في الليل، ومع ذلك، رفض ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا إلقاء اللوم على ضربة الترجيح الضائعة.

وسجل مبابي 27 هدفا وصنع 21 في 57 مباراة مع المنتخب الفرنسي الأول، حيث سجل 6 أهداف في دوري الأمم الأوروبية، و6 أهداف في تصفيات كأس العالم و4 أهداف في كأس العالم، و3 أهداف في تصفيات اليورو.

رأسية سيفيروفيتش لسويسرا على فرنسا https://t.co/m1v5yZ3r6G — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 28, 2021

وفي أكتوبر 2021، كشف مبابي أنه مستعد للابتعاد عن المنافسة على الساحة الدولية إذا اعتبر أنه يمثل ”مشكلة“ للمنتخب، وقال: ”لم أحصل على يورو واحد للعب للمنتخب الفرنسي وسألعب دائما مع منتخبي الوطني مجانا“.

وأضاف: ”قبل كل شيء لم أرغب أبدًا في أن أكون مشكلة، ولكن منذ اللحظة التي شعرت فيها أنني بدأت أتحول إلى مشكلة وأن الناس شعروا أنني مشكلة، لقد تلقيت رسالة مفادها أن ضربتي الضائعة هي التي جعلتنا نخسر، وأنني أردت أن أشغل مساحة كبيرة، وأنه بدوني ربما كنا سنفوز“.

وتابع ”أهم شيء هو المنتخب الفرنسي وإذا كان المنتخب الفرنسي أكثر سعادة من دوني سأغادر“.