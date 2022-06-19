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رياضة

صحف رياضية: ريال مدريد "ملك الميركاتو".. رافينيا يقترب من برشلونة.. وباريس سان جيرمان يصطاد التنين
تاريخ النشر: 19 يونيو 2022 6:32 GMT
تاريخ التحديث: 19 يونيو 2022 6:55 GMT

صحف رياضية: ريال مدريد "ملك الميركاتو".. رافينيا يقترب من برشلونة.. وباريس سان جيرمان يصطاد التنين

شكلت أخبار سوق الانتقالات وأبرزها مصير عثمان ديمبلي وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، وطلب باريس سان جيرمان من فينيسيوس جونيور عدم تجديد عقده، وتفوق ريال مدريد،

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

شكلت أخبار سوق الانتقالات وأبرزها مصير عثمان ديمبلي وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، وطلب باريس سان جيرمان من فينيسيوس جونيور عدم تجديد عقده، وتفوق ريال مدريد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف باللقاء الرابع في نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة، ووضعية مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، واللقاء الفاصل للصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني بين جيرونا وتينريفي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، وتطورات تجديد عقده، وكتبت ”باريس سان جيرمان طلب من فينيسيوس جونيور عدم تجديد عقده“.

الصحيفة تحدثت عن برشلونة، وكتبت ”روبرت ليفاندوفسكي أولوية“.

الصحيفة اهتمت باللقاء الرابع في نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت ”ريال مدريد يبحث عن اللقب“.

كما اهتمت بلقاء الملحق الفاصل بين جيرونا وتينيريفي للصعود لدوري الدرجة الأولى، وكتبت ”اللعب من أجل المقعد الأخير“.

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سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات رغبة برشلونة التعاقد مع البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد، وكتبت ”رافينيا نعم“.

كما تحدثت عن اللقاء الرابع في إطار نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت ”لقاء حياة أو موت بالنسبة لبرشلونة“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل عثمان ديمبلي، وكتبت ”ديمبلي يكسر الصمت: أنا جيد في برشلونة“.

كما اهتمت باللقاء الفاصل بين جيرونا وتينريفي للصعود لدوري الدرجة الأولى، وتأهل برشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على كييل الألماني وبلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد واللقاء الرابع في نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بين برشلونة وريال مدريد، وكتبت ”نهائي حاسم جدا“.

الصحيفة تحدثت عن تطورات رغبة برشلونة التعاقد مع البرازيلي رافينيا، وكتبت ”رافينيا يقترب“.

الصحيفة اهتمت بلقاء التأهل الفاصل بين جيرونا وتينريفي للصعود لدوري الدرجة الأولى، وكتبت ”يوم الصعود في جيرونا“.

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آس

ركزت الصحيفة على ريال مدريد وطريقة تدبير سوق الانتقالات، وكتبت ”ملك سوق الانتقالات“.

كما تحدثت عن اللقاء الرابع في نهائي الدوري الإسباني، حيث يحتاج ريال مدريد للفوز للتتويج باللقب وبرشلونة للفوز لمد النهائي للقاء خامس فاصل، وكتبت ”اللقب أو التشويق“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات أتلتيكو مدريد، وكتبت ”البلجيكي فيتسيل يقترب“.

كما اهتمت بلقاء التأهل بين جيرونا وتينريفي للصعود لدوري الدرجة الأولى، وكتبت ”الصعود على بعد 90 دقيقة“.

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الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فريق مانشستر يونايتد، وكتبت ”مانشستر يونايتد ملعون“، و“اعترف ريتشارد أرنولد، المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، أن النادي أحرق الأموال وأن الموسم الماضي كان كابوسا“.

كما اهتمت الصحيفة بإثارة عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، الشكوك بشأن مستقبله.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعاقد باريس سان جيرمان مع لاعب بورتو البرتغالي فيتور فيريرا ”فيتينها“، وكتبت ”فيتينها.. باريس سان جيرمان يصطاد التنين“.

كما اهتمت بجائزة كندا للفورمولا وان، وكتبت ”ألونسو في المركز الأول“.

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الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على مهاجم روما الإنجليزي تامي أبراهام، وكتبت ”مانشستر يونايتد وآرسنال يرغبان في التعاقد معه“، و“الدوري الإنجليزي الممتاز يرغب في أبراهام.. وروما يحاول حمايته“.

كما اهتمت الصحيفة بإنتر ميلان، وعنونت ”بعد قدوم ديبالا ولوكاكو.. نسخة مكررة من إنتر ميلان“.

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