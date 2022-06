دراسة: راشفورد وساديو ماني وساكا الأكثر تعرضا للعنصرية في يورو وأمم أفريقيا

أظهر تقرير مستقل تم عمله بتكليف من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن ما يقرب من 50% من اللاعبين المشاركين في قبل نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) أو كأس الأمم الأفريقية الأخيرة قد تعرضوا لشكل من أشكال الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومما يثير القلق، أن أكثر من 58% من هذه الانتهاكات لا تزال موجودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجد الفيفا أن الكثير من الإساءات التي تعرض لها اللاعبون كانت من دولهم الأصلية.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن التقرير وجد أن ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا، اللذين أهدرا ركلات الترجيح في نهائي بطولة أوروبا 2020، كانا أكثر اللاعبين تعرضًا للإساءة.

وقد ظهر في التقرير أن كره المثليين والاعتداء العنصري يشكل ما يقرب من 80% من الإساءة التي تم تحديدها، من بين الإساءات التي تعرض لها اللاعبون خلال نهائي يورو 2020، كان 76% منها عنصرية ضد السود.

ووجدت الدراسة، التي استخدمت الذكاء الاصطناعي لتتبع أكثر من 400 ألف منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإطار الزمني للمراحل الأخيرة من كلتا البطولتين، أن الإساءة على تويتر كانت أكثر اتساقًا على مدار فترة زمنية، بينما كان ذلك على إنستغرام مدفوعًا بشكل أكبر بالأحداث.

