تعيين ميروسلاف كلوزه مدربًا لنادي ألتاخ النمساوي

أعلن ألتاخ المنافس في دوري الدرجة الأولى النمساوي لكرة القدم تعيين الهداف التاريخي لألمانيا ميروسلاف كلوزه مدربًا للفريق.

وكان كلوزه، الذي سجل 71 هدفًا لألمانيا في 137 مباراة دولية، مساعدًا لمدرب منتخب بلاده بين عامي 2016 و2018، وأصبح مدربًا لفريق بايرن ميونيخ تحت 17 عامًا في 2018، وقضى موسمًا كمساعد لمدرب الفريق الأول هانز فليك.

𝐌𝐢𝐫𝐨𝐬𝐥𝐚𝐯 𝐊𝐥𝐨𝐬𝐞 🤝🏻 𝐒𝐂𝐑 𝐀𝐥𝐭𝐚𝐜𝐡 Ein großer Name im Weltfußball und ab sofort unser neuer Cheftrainer: Herzlich Willkommen Miroslav Klose! ➡️ https://t.co/nKm6GRBLwK pic.twitter.com/MoMta13JhW — SCR Altach (@SCRAltach) June 17, 2022

وقال كلوزه في بيان: ”لقد كان ذلك الشعور الإيجابي الذي يجب أن ينتابني منذ البداية، وأنني في المكان المناسب هنا“.

وأضاف: ”كانت المناقشات الأولى مع المسؤولين مفتوحة للغاية لدرجة أنه كان من الواضح لي أنني أريد القيام بذلك“.

واحتل ألتاخ المركز الأخير في الدوري النمساوي مع نهاية الموسم، لكنه تمكن من تجنب الهبوط للدرجة الثانية.