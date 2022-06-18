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رياضة

تعيين ميروسلاف كلوزه مدربًا لنادي ألتاخ النمساوي
تاريخ النشر: 18 يونيو 2022 8:23 GMT
تاريخ التحديث: 18 يونيو 2022 8:55 GMT

تعيين ميروسلاف كلوزه مدربًا لنادي ألتاخ النمساوي

أعلن ألتاخ المنافس في دوري الدرجة الأولى النمساوي لكرة القدم تعيين الهداف التاريخي لألمانيا ميروسلاف كلوزه مدربًا للفريق. وكان كلوزه، الذي سجل 71 هدفًا لألمانيا

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المصدر: رويترز

أعلن ألتاخ المنافس في دوري الدرجة الأولى النمساوي لكرة القدم تعيين الهداف التاريخي لألمانيا ميروسلاف كلوزه مدربًا للفريق.

وكان كلوزه، الذي سجل 71 هدفًا لألمانيا في 137 مباراة دولية، مساعدًا لمدرب منتخب بلاده بين عامي 2016 و2018، وأصبح مدربًا لفريق بايرن ميونيخ تحت 17 عامًا في 2018، وقضى موسمًا كمساعد لمدرب الفريق الأول هانز فليك.

وقال كلوزه في بيان: ”لقد كان ذلك الشعور الإيجابي الذي يجب أن ينتابني منذ البداية، وأنني في المكان المناسب هنا“.

وأضاف: ”كانت المناقشات الأولى مع المسؤولين مفتوحة للغاية لدرجة أنه كان من الواضح لي أنني أريد القيام بذلك“.

واحتل ألتاخ المركز الأخير في الدوري النمساوي مع نهاية الموسم، لكنه تمكن من تجنب الهبوط للدرجة الثانية.

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