ليكيب: نيمار يرفض الضغوط ويقرر البقاء مع باريس سان جيرمان

يحتاج باريس سان جيرمان للتخلص من بعض لاعبيه البارزين وعلى رأسهم المهاجم البرازيلي نيمار، بسبب راتبه المرتفع للغاية الذي يقارب 50 مليون يورو إجمالي كل موسم وفقًا لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية.

لكن المهاجم البرازيلي، الذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو/حزيران 2025، ذكّر بالفعل كل من له علاقة بالنادي الباريسي، أنه لا ينوي الانتقال من العاصمة الفرنسية وسيستمر في النادي لحين نهاية عقده.

نيمار يستعيد بريقه بعد الانتقادات.#باريس_سان_جيرمان

pic.twitter.com/VbbMpC0gOI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2022

وجدد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عقده حتى عام 2025 وهو نفس العام الذي ينتهي فيه عقد نيمار، لكن بعدما أصبح لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي الباريسي طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تفسيرات للحسابات الاقتصادية للنادي الفرنسي التي تشير إلى تعرضه لخسائر قدرها 224 مليون يورو.

والنتيجة الأولى لكل هذا هي حاجة النادي المملوك لقطر للبدء في تقليص تشكيلته التي تكلف رواتبها أكثر من 600 مليون بحسب خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا.

وأعلنت رابطة الليغا الأسبوع الماضي أنها تقدمت بشكوى للاتحاد الأوروبي (اليويفا) ضد باريس سان جيرمان بسبب مزاعم عن انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

ميسي ، مبابي ، نيمار هدف pic.twitter.com/YvTOLP59ZY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 3, 2022

وقالت الرابطة إنها تدرس أيضا ”خيارات قانونية مختلفة في سويسرا ضد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بسبب تضارب مصالح محتمل“.

ويأتي نيمار على رأس المرشحين للرحيل عن باريس سان جيرمان، لكنه صرح بالفعل لرئيس النادي بأنه ليس لديه أدنى نية في الانتقال بعيدا عن باريس، وأن مكانه هو باريس سان جيرمان وأنه لا شيء سيجعله يغير رأيه.

وإلى جانبه يوجد النجم ليونيل ميسي، الأقل تكيفًا مع باريس، لكن بعقد مدته عام واحد فقط براتب مشابه جدًا لراتب النجم البرازيلي الذي لا يبدو أنه يستسلم في الوقت الحالي.

عناق رائع بين نيمار وسون ، بعدما أعلن مهاجم توتنهام أن البرازيلي هو مثله الأعلى.#كوريا_الجنوبية_البرازيل pic.twitter.com/uXAzOPaeT9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 2, 2022

وعلى أي حال سيحدث تغيير كبير في غرفة ملابس باريس سان جيرمان استعدادا للموسم المقبل، إذ أصبح كل شيء مختلفا في النادي بعد تجديد عقد مبابي الذي تسبب في انزعاج العديد من اللاعبين بما حدث، بدءا بتقديم موعد التجديد قبل المباراة الأخيرة في الموسم بدقائق.

ومما زاد الطين بلة، تلميحات الخليفي المستمرة إلى كفاءة مبابي ومكانته كأفضل لاعب في العالم، ما أثار ضيق البعض.

وفي وقت سابق من العام الحالي أبدى نيمار رغبته في اللعب بالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم لموسم واحد على الأقل قبل إسدال الستار على مسيرته.

وقال نيمار إنه سيلعب في الولايات المتحدة على الأرجح أكثر من احتمالات عودته لبلاده، مضيفا ”لا أعرف ما إذا كنت سألعب في البرازيل مرة أخرى. لدي بعض الشكوك حول ذلك. أرغب في اللعب بالولايات المتحدة. أود أن ألعب هناك لمدة موسم واحد على الأقل“.

ولم يحدد لاعب برشلونة السابق موعدا لاعتزاله لكنه أضاف أنه سيلعب على الأقل حتى نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.