إنفانتينو: كرة القدم ستكون الرياضة الأكثر شعبية في أمريكا الشمالية بحلول كأس العالم 2026

قال غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ إنه يتوقع أن تكون كرة القدم أكبر رياضة في أمريكا الشمالية في الوقت المناسب لإقامة كأس العالم 2026، حيث تم الإعلان عن المدن المستضيفة للبطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أمس الخميس.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نجاح 16 مدينة، 11 في الولايات المتحدة، وثلاث في المكسيك واثنتين في كندا.

16 مدينة في ثلاث بلاد هي كندا وأمريكا والمكسيك ستستضيف كأس العالم 2026. 2 في كندا على رأسها تورنتو و 11 في أمريكا على رأسها نيويورك ولوس انجلوس و3 في المكسيك على رأسها مونتيري ومكسيكو سيتي. pic.twitter.com/jMJUev8lzM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 16, 2022

ومع ذلك، لم يتم تحديد مكان إقامة المباراة الافتتاحية أو النهائية.

وقال إنفانتينو: ”بحلول عام 2026، ستكون كرة القدم هي الرياضة الأولى في هذا الجزء من العالم“.

وستستضيف الولايات المتحدة، التي نظمت البطولة العام 1994، مباريات في سياتل وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وكانساس سيتي ودالاس وأتلانتا وهيوستن وبوسطن وفيلادلفيا وميامي ونيويورك / نيو جيرسي.

وستنظم المكسيك، التي استضافت كأس العالم عامي 1970 و1986، مباريات في مكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيري، بينما ستنظم كندا، التي تستضيف بطولة الرجال لأول مرة، في فانكوفر وتورنتو.

المدن الستة عشر هي: فانكوفر 🇨🇦

تورنتو 🇨🇦

سياتل 🇺🇸

سان فرانسيسكو 🇺🇸

لوس آنجلوس 🇺🇸

دالاس 🇺🇸

اتلانتا 🇺🇸

هيوستن 🇺🇸

كانساس 🇺🇸

فيلادلفيا 🇺🇸

بوسطن 🇺🇸

ميامي 🇺🇸

نيويورك 🇺🇸

مونتيري 🇲🇽

مكسيكو سيتي 🇲🇽

غوادالاخارا 🇲🇽 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 16, 2022

وقال إنفانتينو: ”كانت العملية الأكثر تنافسية في كأس العالم، سيكون العالم قادمًا إلى هنا، وسنخوض بطولة مثيرة“.

وأضاف أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مكان إقامة المباراة النهائية وقال إنفانتينو: ”لا تزال هناك بعض المناقشات التي يجب أن تستمر وسنختار بالتأكيد أفضل المدن هناك أيضًا من أجل الافتتاح والنهائي، لكن كل مباراة ستكون نهائية في كأس العالم هذه“.

كانت سينسيناتي ودنفر وناشفيل وأورلاندو وواشنطن العاصمة / بالتيمور وإدمونتون هي المدن الست التي فشلت في استضافة أي من مباريات كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن تحطم بطولة 2026 الأرقام القياسية لحضور في كأس العالم، والتي بلغت ذروتها عند 3.6 مليون عندما أقيمت في الولايات المتحدة العام 1994.

كيف خسرت المغرب استضافة كأس العالم 2026؟ https://t.co/2aRxI6OA7f pic.twitter.com/mJsIqqPaB9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 13, 2018

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها 48 منتخبا في كأس العالم، في حين يشارك 32 منتخبا في مونديال 2022 في قطر بعد أشهر.

ومن المتوقع أن تستضيف الولايات المتحدة 60 مباراة في كأس العالم 2026، بينما ستستضيف كل من كندا والمكسيك 10 مباريات، هذه هي أول نسخة من المسابقة يتم تنظيمها في ثلاث دول.

وستصبح المكسيك أول دولة تستضيف أو تشارك في استضافة نهائيات كأس العالم للرجال ثلاث مرات، حيث سبق لها استضافة نسختي 1970 و1986.

وسبق أن أقيم مونديال 2022 في كوريا الجنوبية واليابان.