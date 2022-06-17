الحارس الأسطورة خوسيه لويس تشيلافيرت يترشح لرئاسة باراغواي

أعلن الحارس الأسطوري خوسيه لويس تشيلافيرت ترشيحه للانتخابات الرئاسية في باراغواي السنة القادمة، وذلك عبر صفحته على حسابه في موقع ”تويتر“.

وكتب الحارس السابق البالغ من العمر 56 عاما: ”بعد تفكير طويل وإحساس بالمسؤولية في بناء باراغواي أفضل، قررت الإعلان الرسمي عن ترشيحي للرئاسة من أجل أن يكون شعبنا فخورا بكونه ينتمي للباراغواي“.

ويعرف تشيلافيرت نفسه ليبرالي في الجانب الاقتصادي، لكنه ساند مرشح اليمين المتطرف خوسيه أنطونيو كاست في الانتخابات الرئاسية في تشيلي.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن ترشيح تشيلافيرت سيكون خارج التجمع الوطني، وهو ائتلاف معارض يواجه حزب كولورادو اليمني يقوده الرئيس الحالي ماريو عبدو الذي أُنتخب في 2019.

ويسيطر حزب كولورادو اليميني على السلطة في باراغواي منذ سنة 1947، ولم يغادر السلطة سوى في ولاية واحدة ما بين 2008-2013.

وتشيلافيرت يعتبر أحد أساطير الحراس في تاريخ كرة القدم وأحد الحراس الذين اشتهروا بتسجيل الأهداف من ضربات حرة ثابتة وضربات الجزاء، وسجل في تاريخه 62 هدفا منها 8 أهداف رفقة منتخب باراغواي في 74 مباراة.

ولعب تشيلافيرت في أوروبا لأندية ستراسبوغ الفرنسي وريال سرقسطة الإسباني، كما لعب لأندية سان لورينزو وفيليز سارسفيلد في الأرجنتين، وبينارول في الأوروغواي، وسبورتيفو لوكوينو غواريني في باراغواي.

وكان تشيلافيرت صاحب الرقم القياسي لأكثر حارس تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم برصيد 62 هدفا، لكن الحارس البرازيلي روجيريو سيني انتزع منه الرقم القياسي منذ 2006 ووصل لتسجيل 102 هدف في تاريخه من الضربات الحرة وضربات الجزاء.

واختير تشيلافيرت أفضل حارس في العالم حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم أعوام 1995 و1997 و1998، واختير ضمن أفضل تشكيلة في نهائيات كأس العالم في فرنسا 1998، حيث قاد منتخب بلاده للدور الثاني، وخرج أمام فرنسا بعد التمديد لشوطين إضافيين وهدف ذهبي في الدقيقة 117، واعتزل في 2004.

وعبر تشيلافيرت سابقا عن أنه يأمل أن يسير على خطى الليبيري جورج وياه اللاعب الأفريقي الوحيد المتوج بالكرة الذهبية، والذي أصبح رئيسا لجمهورية ليبيريا منذ سنة 2017، وكان قد خسر الانتخابات في 2005.

ويملك تشيلافيرت عدة ألقاب جماعية، بينها لقب في كأس انتركونتيننتال، ولقب في كأس ليبرتادوريس، وكلاهما مع فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.