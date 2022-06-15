مدرب كوستاريكا يجني ثمار الاعتماد على اللاعبين المخضرمين بعد التأهل لكأس العالم 2022

قال لويس فرناندو سواريز، مدرب كوستاريكا، إن الاعتماد على لاعبين مخضرمين مثل كيلور نافاس وبرايان رويز ساعد المنتخب الوطني على التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر يوم الثلاثاء.

وفاز المنتخب القادم من أمريكا الوسطى على نيوزيلندا بهدف دون رد في المباراة الفاصلة بالملحق العالمي في الدوحة ليخطف بطاقة التأهل الأخيرة للنهائيات التي ستقام في وقت لاحق هذا العام.

وتألق نافاس البالغ عمره 35 عاما والذي خاض أكثر من 100 مباراة مع منتخب كوستاريكا في حراسة المرمى بينما شارك المهاجم رويز البالغ عمره 36 عاما في المباراة أيضا.

وقال فرناندو سواريز بعد المباراة ”نجحت في إقناعهما بالاستمرار وخوض كأس العالم مجددا والسعادة لا تسعني بذلك، انتقد كثيرون هذا الأمر لكنهما لعبا دورا كبيرا في هذا النجاح“.

”هذه المجموعة مذهلة. لا يمكنني وصفها.. مع هؤلاء اللاعبين يكون القيام بالأشياء أسهل كثيرا“.

✅ القائمة النهائية للمنتخبات المتأهلة إلى 🏆#كأس_آسيا 2023. pic.twitter.com/I51MyjAs4A — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 14, 2022

وكانت جائزة الفوز على نيوزيلندا الحصول على مكان في المجموعة الخامسة إلى جانب إسبانيا وألمانيا واليابان في النهائيات التي تبدأ في 21 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المدرب ردا على سؤال عن فرص فريقه في مجموعة صعبة ”غدا سأبدأ التفكير في كل شيء. لكن علينا التحسن، وأتمنى أن نتمكن من القيام بذلك في الأشهر القليلة المقبلة“.

”نريد أن نكون على قدر المنافسة، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية“.

وفشلت كوستاريكا في التأهل مباشرة للنهائيات لكن نافاس حارس باريس سان جيرمان الذي سيخوض كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي قال إنه لم يفقد الأمل أبدا.

وأضاف ”حلمنا لم يتوقف أبدا رغم صعوبة المهمة.. تعرض الفريق لضغوط هائلة“.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم قطر 2022 رسميًا https://t.co/YAEyko112m pic.twitter.com/JP2xbkrUSd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 14, 2022

تصريحات مدرب نيوزيلندا

فيما قال داني هاي، مدرب نيوزيلندا، إن بلاده بحاجة إلى كرة قدم أكثر تنافسية إذا أرادت رفع مستوى اللعبة في الدولة العاشقة للرغبي.

وكانت هذه رابع مواجهة فاصلة على التوالي تخوضها نيوزيلندا بصفتها المنتخب الفائز بتصفيات منطقة الأوقيانوس، لكنها تجرعت الهزيمة الثالثة تواليا بعد الخسارة أمام المكسيك قبل نهائيات 2014 وأمام بيرو قبل كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وفازت نيوزيلندا مرة أخرى بتصفيات منطقة الأوقيانوس 2022 لكنها لعبت خمس مباريات فقط ضد دول صغيرة من المحيط الهادي.

وقال هاي ”نحتاج لخوض مباريات قوية على أعلى مستوى.. يصبح الأمر صعبا عندما لا تحصل على مباريات قوية بانتظام“.

”سيكون من الرائع والمفيد خوض مباريات قوية بانتظام للتعود على الضغط الكبير“.

”أعتقد أن ذلك سيرفع مستوى اللعبة في نيوزيلندا، لأن مباراة واحدة كبيرة كل أربع سنوات لا تكفي“.

وضمنت منطقة الأوقيانوس مكانا واحدا في كأس العالم الموسعة التي تضم 48 فريقا في أمريكا الشمالية في 2026. وبالنظر إلى هيمنة نيوزيلندا على المنطقة ستكون مرشحة بقوة للظهور في النهائيات في غضون أربع سنوات.