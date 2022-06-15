صحف رياضية: "منتخبا إنجلترا وإيطاليا تعرضا لهزيمة ساحقة".. و"تشافي يفضل ضم كوندي ورافينيا"

شكلت خسارة منتخب إنجلترا 4-0 أمام المجر، وفوز ألمانيا على إيطاليا 5-2 في دوري الأمم الأوروبية، وتقديم ريال مدريد لاعبه الجديد الفرنسي أوريلين تشواميني، وتأهل منتخب كوستاريكا لنهائيات كأس العالم 2022، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بأولويات برشلونة في سوق الانتقالات، وهبوط بوردو الفرنسي لدوري الدرجة الثالثة بسبب أزمة اقتصادية، واللقاء الثاني في نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بين برشلونة وريال مدريد، وإعلان توقيع الأوروغوياني داروين نونيز لفريق ليفربول.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تقديم ريال مدريد للاعبه الجديد تشواميني، وكتبت ”تشواميني: مبابي اتصل بي للذهاب لباريس سان جيرمان“.

الصحيفة تحدثت عن تأهل كوستاريكا لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد فوزها في الملحق على نيوزيلندا، وكتبت ”كوستاريكا أول منافس لإسبانيا في كأس العالم“.

الصحيفة اهتمت باللقاء الثاني في نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بين برشلونة وريال مدريد، وكتبت ”كل الضغط على برشلونة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات، وكتبت ”كوليبالي ودي ماريا خطة بديلة.. تشافي يفضل كوندي ورافينيا“، و“ديمبلي اقترب من قراره النهائي“، و“ جيرارد بيكيه يضع البطاريات“.

الصحيفة اهتمت باللقاء الثاني في نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بين برشلونة وريال مدريد، وكتبت ”برشلونة لا يجب أن يخطئ“.

كما اهتمت الصحيفة بتقديم ريال مدريد لاعبه الجديد تشواميني، وكتبت ”تشواميني يعترف أنه رفض باريس سان جيرمان“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على رغبة برشلونة التعاقد مع الفرنسي كوندي من إشبيلية، وكتبت ”أولوية برشلونة“.

كما تحدثت عن تأهل كوستاريكا لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على نيوزيلندا 1-0، وكتبت ”كوستاريكا تحجز البطاقة الأخيرة في نهائيات كأس العالم“.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات، وكتبت ”ريال مدريد يقدم تشواميني: إنه تحدّ“، و“ لويس سواريز معروض على يوفنتوس“.

كما اهتمت باللقاء الثاني في نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بين برشلونة وريال مدريد.

آس

ركزت الصحيفة على تقديم ريال مدريد لاعبه الجديد الفرنسي تشواميني، وكتبت ”تشواميني: مبابي تفهم قراري“.

الصحيفة اهتمت بتأهل منتخب كوستاريكا لنهائيات كأس العالم في قطر، وكتبت ”كوستاريكا أول منافس لمنتخب إسبانيا في كأس العالم“.

كما اهتمت باللقاء الثاني في إطار نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بين برشلونة وريال مدريد.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة المنتخب الإنجليزي 4-0 أمام منتخب المجر في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت ”مشاكل ساوثغيت تنتقل من سيئ لأسوأ بعد رباعية المجر“.

كما اهتمت الصحيفة بانتقال الأوروغوياني داروين نونيز لفريق ليفربول، وكتبت ”ليفربول يوقع صفقة 65 مليون جنيه إسترليني“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على حوارها مع خيرة الحمراوي، لاعبة باريس سان جيرمان، وكتبت ”خيرة الحمراوي: اعتقدت جيدا أني سأرحل وبقيت“.

الصحيفة تحدثت عن أزمة فريق بوردو الفرنسي، وكتبت ”بوردو في خطر“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة إنجلترا 4-0 أمام المجر وإيطاليا 5-2 أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت ”إنجلترا وإيطاليا تعرضتا لهزيمة ساحقة“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة منتخب إيطاليا أمام ألمانيا 5-2 في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت ”إيطاليا يا له من رقم“.

كما اهتمت الصحيفة بسوق الانتقالات في الناديين الإيطاليين ميلان وإنتر، ورفض أليغري تدريب باريس سان جيرمان، وكتبت هل ينتقل“أليغري لباريس سان جيرمان؟، لا، هو باق في يوفنتوس“.