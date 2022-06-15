خيرة الحمراوي لاعبة باريس سان جيرمان تتحدث لأول مرة عن حادث الاعتداء عليها

كانت خيرة الحمراوي واحدة من أبرز بطلات موسم كرة القدم النسائية في أوروبا، وذلك بعد تعرضها لهجوم على أيدي بعض الملثمين الذين ضربوها على ساقيها بقضيب حديدي، وقد صدمت القارة كلها بسبب الأنباء اللاحقة بشأن الدوافع المحتملة لعملية الهجوم.

وخرجت لاعبة باريس سان جيرمان عن صمتها في مقابلة مع صحيفة ”ليكيب“ للحديث عن هذه الأشهر الصعبة، قائلة عن ذكرياتها عن الهجوم: ”لقد تعرضت لهجوم عنيف لا يصدق، أخرجني اثنان من الغرباء المقنعين من السيارة لضربي على ساقي بقضبان حديدية. في تلك الليلة كنت أصرخ من الألم، حاولت أن أحمي نفسي قدر المستطاع. أحتفظ بذكرى مؤلمة للغاية“.

وعن الأيام التي تلت الهجوم، أشارت: ”لقد أصبت بالهزال التام والضياع والارتباك بسبب الأحداث، واستغرق الأمر عدة أيام للعودة لطبيعتي لكنني واجهت الكثير من المشاكل. بعد تعرضي لهذا الحادث المؤلم شعرت أنني في وسط عاصفة“.

”تعرضت لكمين محكم. هؤلاء الرجال كانوا ينتظرونني خلف شاحنة. كانوا في المكان المناسب في الوقت المناسب.. كيف يمكن أن يكونوا على اطلاع جيد بكافة تحركاتي؟“.

وعن عودتها للمشاركة مع الفريق، قالت خيرة: ”عندما دخلت المباراة، سمعت هتافات وشتائم معادية من المدرجات، لقد صدمت وشعرت بالخوف في نفس الوقت. بطريقة ما حاولت تجاهلها بالتركيز على المباراة. في نهاية المباراة انهرت“.

وعن زميلتها أميناتا ديالو، التي وجه لها المحقق تهمة الاعتداء على خيرة في البداية، قائلة: ”شيء واحد مؤكد، لقد كنت ضحية اعتداء مروع، لن أشارك في هذه المحكمة الإعلامية، لقد استمع المحققون لي، قلت ما مررت به.. لست قاضيا ولا محققا ولا مدعيا. أنا واثقة من أن المحاكم ستلقي الضوء على هذه القضية.. هذا هو دور المحققين“.

وعن علاقتها بالدولي الفرنسي السابق ومدير الكرة السابق في برشلونة إريك أبيدال، شددت: ”لقد طلبت القليل من الاحترام، وأن يحترم الناس حياتي الخاصة، لا علاقة لقضية إريك أبيدال بالعدوان الذي كنت ضحية له، أشعر أنها كانت ستارة دخان مصممة لإبعادنا عن إظهار الحقيقة“.

”التحقيق يتطور. أنا بحاجة إلى تحقيق ذلك حتى أتمكن من المضي قدمًا في إعادة بناء ثقتي في نفسي وشخصيتي. أنا هادئة وصبورة. ستظهر الحقيقة في النهاية“.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية بوجود أدلة جديدة تدين ”حياة“، زوجة أبيدال المدير الرياضي السابق لبرشلونة، في واقعة الاعتداء على لاعبة باريس سان جيرمان.

وكانت الشرطة الفرنسية قررت استجواب أبيدال في القضية التي هزت أركان سان جيرمان أواخر العام الماضي، بعد أن تبين أن شريحة هاتف ”خيرة“، مسجلة باسم لاعب برشلونة السابق.

وقد اتهمت الحمراوي زوجة أبيدال بتدبير هذه الواقعة أثناء العودة من تناول العشاء مع زميلتيها أميناتا ديالو وساكيما قرشاوي، ولاعبات أخريات من سان جيرمان.

وحصلت الحمراوي على ثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا مع أولمبيك ليون ثم برشلونة قبل انضمامها إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشاركت الحمراوي البالغ عمرها 32 عاما في 39 مباراة دولية مع منتخب فرنسا سجلت خلالها ثلاثة أهداف.