كوستاريكا تسقط نيوزيلندا وتتأهل إلى كأس العالم 2022

اقتنص منتخب كوستاريكا فوزا ثمينا على حساب نظيره النيوزيلندي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد أحمد بن علي في الدوحة، ضمن الملحق الدولي بين رابع تصفيات كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) وبطل أوقيانوسيا، ليخطف المنتخب الكوستاريكي بطاقة التأهل الـ32 والأخيرة إلى بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وسجل هدف كوستاريكا الوحيد، جويل كامبل، في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول.

وينضم بذلك منتخب كوستاريكا، إلى المجموعة الخامسة مع إسبانيا وألمانيا واليابان، في البطولة المقررة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر في قطر.

منتخب كوستاريكا 🇨🇷 يهزم نيوزيلندا (1-0) ويكمل عقد منتخبات المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم قطر 🇶🇦 2022™. سبانيا 🇪🇦

ألمانيا 🇩🇪

اليابان 🇯🇵

كوستاريكا 🇨🇷 pic.twitter.com/kp5MpCtUvw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 14, 2022

وتلقى لاعب منتخب نيوزيلندا كوستا باربروزيس، البطاقة الحمراء في الدقيقة 67 بسبب تدخل عنيف لتتدخل تقنية حكم الفيديو.

وحسم منتخب كوستاريكا البطاقة الـ32 والأخيرة إلى كأس العالم 2022، ليشارك في المونديال للمرة السادسة في تاريخه.

كوستاريكا يشارك للمرّة السادسة بعد 1990 و2002 و2006 و2014 و2018، وكانت أبرز مشاركاتها في 2014، عندما بلغت ربع النهائي وخسرت بركلات الترجيح أمام هولندا.

وكان التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم في 2014 بالبرازيل أكبر إنجازات منتخب كوستاريكا.

ويفتتح منتخب كوستاريكا مبارياته أمام إسبانيا في 23 نوفمبر قبل أن يواجه اليابان ويختتم مواجهات المجموعة أمام ألمانيا.