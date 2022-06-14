هبوط بوردو الفرنسي إلى دوري الدرجة الثالثة بسبب أزمات مالية

كشفت تقارير إعلامية عن صدور قرار بهبوط نادي بوردو الفرنسي إلى دوري الدرجة الثالثة، بسبب مواجهته للعديد من الأزمات المالية التي فشل في حلها.

وقررت الهيئة المالية في فرنسا معاقبة نادي بوردو، يوم الثلاثاء، بإرساله إلى دوري الدرجة الثالثة بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها.

وكان نادي بوردو قد رافق نظيره ميتز إلى دوري الدرجة الثانية هذا الموسم.

وفي عام 2021، كشف نادي بوردو أن المديرية الوطنية للرقابة والإدارة عاقبته بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية كإجراء احترازي بسبب انسحاب المساهم الأكبر في النادي بعد جلسة استماع أمام المديرية، حيث أكد النادي نيته في الاستئناف على القرار.

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وقال النادي الفرنسي، آنذاك، أن جلسة الاستماع الأولى، كشفت عن استحالة تلبية احتياجات النادي بعد انسحاب المساهم الأكبر في النادي، فيما أتاحت الجلسة الثانية تقديم مشروع الاستحواذ وتغطية الحاجة التمويلية من خلال مساهمات من مختلف الأطراف وفقا للاتفاقية من حيث المبدأ، الموقعة بين الشركات المساهمة.

يذكر أنه سبق لبوردو الفوز بالدوري الفرنسي في 6 مناسبات آخرها موسم 2008-2009.