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رياضة

رقصة أندرو ريدماين قبل التصدي لضربة الترجيح الأخيرة في مباراة أستراليا وبيرو (فيديو)
تاريخ النشر: 13 يونيو 2022 21:41 GMT
تاريخ التحديث: 13 يونيو 2022 22:40 GMT

رقصة أندرو ريدماين قبل التصدي لضربة الترجيح الأخيرة في مباراة أستراليا وبيرو (فيديو)

نجح الحارس البديل أندرو ريدماين في قيادة منتخب بلاده أستراليا إلى التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعدما تصدى لضربة ترجيح أمام منتخب بيرو في الملحق

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

نجح الحارس البديل أندرو ريدماين في قيادة منتخب بلاده أستراليا إلى التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعدما تصدى لضربة ترجيح أمام منتخب بيرو في الملحق النهائي المؤهل للمونديال (ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية).

وقرر غراهام أرنولد مدرب أستراليا الاعتماد على أندرو ريدماين قبل ضربات الترجيح فقط، وقبل أن يسدد أليكس فاليرا لاعب بيرو ضربة الترجيح الحاسمة، لم يتردد الحارس أندرو ريدماين في الرقص على خط المرمى في محاولة لتشتيت تركيز فاليرا.

وكان لريدماين ما أراد، حيث سدد فاليرا على يمينه لينجح الحارس الأسترالي في التصدي للضربة، ليعود ويحتفل بطريقة غريبة بعد تأكد التأهل إلى كأس العالم 2022، قبل أن ينضم إليه زملاؤه.

وفشل لاعبو منتخبي أستراليا وبيرو في التسجيل على مدار الشوطين الأصليين والإضافيين ليحتكما إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لأستراليا بنتيجة 5/4.

وسيلعب منتخب أستراليا في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا والدنمارك وتونس.

ويشارك منتخب أستراليا في كأس العالم للمرة السادسة، حيث سبق أن شارك في المونديال 5 مرات أعوام 1974 و2006 و2010 و2014 و2018.

وكان أفضل إنجازات منتخب أستراليا في كأس العالم الوصول إلى دور الـ16.

وكان منتخب أستراليا قد تأهل إلى الملحق الآسيوي بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية من الدور النهائي، قبل أن يتجاوز الإمارات في الملحق الآسيوي بالفوز 2/1.

في المقابل، فشل منتخب بيرو في التأهل إلى كأس العالم، وقد شارك في الملحق بعدما احتل المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسبق أن تقابل المنتخبان الأسترالي والبيروفي في دور المجموعات من كأس العالم 2018 في روسيا، وفاز المنتخب الأمريكي الجنوبي 2/0.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم في قطر يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 بين هولندا والسنغال على استاد الثمامة، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 18 ديسمبر 2022 على استاد لوسيل.

وتشارك 4 منتخبات عربية في كأس العالم 2022، هي: قطر، والسعودية، وتونس، والمغرب.

ونال منتخب فرنسا لقب كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، وهو اللقب الثاني للديوك، في حين أن منتخب البرازيل أكثر من نال لقب المونديال برصيد 5 مرات، مقابل 4 ألقاب لكل من ألمانيا وإيطاليا.

وتقام مباريات كأس العالم في قطر على 8 ملاعب، هي: استاد الثمامة، استاد خليفة الدولي، استاد البيت، استاد أحمد بن علي المونديالي، استاد لوسيل، استاد الجنوب، استاد المدينة التعليمية، وإستاد 974.

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