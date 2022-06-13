رقصة أندرو ريدماين قبل التصدي لضربة الترجيح الأخيرة في مباراة أستراليا وبيرو (فيديو)

نجح الحارس البديل أندرو ريدماين في قيادة منتخب بلاده أستراليا إلى التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعدما تصدى لضربة ترجيح أمام منتخب بيرو في الملحق النهائي المؤهل للمونديال (ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية).

وقرر غراهام أرنولد مدرب أستراليا الاعتماد على أندرو ريدماين قبل ضربات الترجيح فقط، وقبل أن يسدد أليكس فاليرا لاعب بيرو ضربة الترجيح الحاسمة، لم يتردد الحارس أندرو ريدماين في الرقص على خط المرمى في محاولة لتشتيت تركيز فاليرا.

تكنيك ريدماين حارس مرمى أستراليا الغريب في ركلات الترجيح يقود منتخب بلاده إلى #كأس_العالم.#اسْترالٍيا_بٍيرُو #أستراليا pic.twitter.com/ZZRMNWb4Rx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 13, 2022

وكان لريدماين ما أراد، حيث سدد فاليرا على يمينه لينجح الحارس الأسترالي في التصدي للضربة، ليعود ويحتفل بطريقة غريبة بعد تأكد التأهل إلى كأس العالم 2022، قبل أن ينضم إليه زملاؤه.

وفشل لاعبو منتخبي أستراليا وبيرو في التسجيل على مدار الشوطين الأصليين والإضافيين ليحتكما إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لأستراليا بنتيجة 5/4.

وسيلعب منتخب أستراليا في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا والدنمارك وتونس.

ريدماين حارس #أستراليا حل بديلا في الثواني الأخيرة من مواجهة #بيرو ونجح في التصدي لـ ضربة ترجيح كانت سببًا في تأهل منتخب بلاده إلى المونديال #استراليا_بيرو pic.twitter.com/P7VoNOGq1I — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 13, 2022

ويشارك منتخب أستراليا في كأس العالم للمرة السادسة، حيث سبق أن شارك في المونديال 5 مرات أعوام 1974 و2006 و2010 و2014 و2018.

وكان أفضل إنجازات منتخب أستراليا في كأس العالم الوصول إلى دور الـ16.

وكان منتخب أستراليا قد تأهل إلى الملحق الآسيوي بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية من الدور النهائي، قبل أن يتجاوز الإمارات في الملحق الآسيوي بالفوز 2/1.

في المقابل، فشل منتخب بيرو في التأهل إلى كأس العالم، وقد شارك في الملحق بعدما احتل المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 https://t.co/IDuT7497Pj pic.twitter.com/YHjKnCbMxy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 13, 2022

وسبق أن تقابل المنتخبان الأسترالي والبيروفي في دور المجموعات من كأس العالم 2018 في روسيا، وفاز المنتخب الأمريكي الجنوبي 2/0.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم في قطر يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 بين هولندا والسنغال على استاد الثمامة، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 18 ديسمبر 2022 على استاد لوسيل.

وتشارك 4 منتخبات عربية في كأس العالم 2022، هي: قطر، والسعودية، وتونس، والمغرب.

فرصة مارادونية .. عزيز بهيش لاعب منتخب #استراليا يتلاعب بدفاعات #بيرو .. وكاد يُسجل هدفًا يقود منتخب بلاده إلى المونديال ولكنها بجوار القائم #استراليا_بيروpic.twitter.com/GuzynDhvS5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 13, 2022

ونال منتخب فرنسا لقب كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، وهو اللقب الثاني للديوك، في حين أن منتخب البرازيل أكثر من نال لقب المونديال برصيد 5 مرات، مقابل 4 ألقاب لكل من ألمانيا وإيطاليا.

وتقام مباريات كأس العالم في قطر على 8 ملاعب، هي: استاد الثمامة، استاد خليفة الدولي، استاد البيت، استاد أحمد بن علي المونديالي، استاد لوسيل، استاد الجنوب، استاد المدينة التعليمية، وإستاد 974.