المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022

لحق منتخب أستراليا بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه بضربات الترجيح (5/4) على منتخب بيرو، اليوم الإثنين، في الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم على استاد أحمد بن علي المونديالي في قطر.

وعلى مدار الشوطين الأصليين والشوطين الإضافيين فشل لاعبو المنتخبين في استغلال الفرص المتاحة، لتنتهي المباراة على التعادل السلبي قبل أن يفوز منتخب أستراليا بضربات الترجيح (5/4).

تكنيك ريدماين حارس مرمى أستراليا الغريب في ركلات الترجيح يقود منتخب بلاده إلى #كأس_العالم.#اسْترالٍيا_بٍيرُو #أستراليا pic.twitter.com/ZZRMNWb4Rx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 13, 2022

وسيشارك منتخب أستراليا في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا والدنمارك وتونس.

وسبق أن شارك منتخب أستراليا في كأس العالم 5 مرات أعوام 1974 و2006 و2010 و2014 و2018، وكان أفضل إنجازاته الوصول إلى دور الـ16.

وتأهل منتخب أستراليا إلى الملحق الآسيوي بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية من الدور النهائي، قبل أن يتجاوز الإمارات في الملحق الآسيوي بالفوز 2/1.

منتخب أستراليا يتجاوز بيرو ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم رسميا https://t.co/dL4XfNJdzP pic.twitter.com/K5cIBosyya — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 13, 2022

وضمن 31 من أصل 32 منتخبا التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ومن المُنتظر أن يتم حسم المنتخب الأخير في يونيو المقبل، عندما يلعب منتخب كوستاريكا مع نيوزيلندا غدا الثلاثاء على استاد أحمد بن علي المونديالي، حيث سيتأهل الفائز إلى المونديال.

وأُجريت قرعة كأس العالم 2022 في أبريل الماضي.

#استراليا تتأهل إلى كأس العالم بعد الفوز على #بيرو في الملحق المؤهل إلى المونديال بضربات الترجيح (5-4) #استراليا_بيرو pic.twitter.com/Jq9bpIK0GW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 13, 2022

وفيما يلي نتائج قرعة كأس العالم قطر 2022:

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – المتأهل من الملحق الأوروبي ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا – المتأهل من الملحق 1 (الإمارات ضد أستراليا vs بيرو) – الدنمارك – تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا – المتأهل من الملحق 2 (كوستاريكا ضد نيوزلندا) – ألمانيا – اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروغواي – كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم في قطر يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 بين هولندا والسنغال على ستاد الثمامة، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 18 ديسمبر 2022 على استاد لوسيل.

وتشارك 4 منتخبات عربية في كأس العالم 2022، هي: قطر، والسعودية، وتونس، والمغرب.

وتقام مباريات كأس العالم في قطر على 8 ملاعب، هي: استاد الثمامة، استاد خليفة الدولي، استاد البيت، استاد أحمد بن علي المونديالي، استاد لوسيل، استاد الجنوب، استاد المدينة التعليمية، وإستاد 974.