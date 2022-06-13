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رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. منتخب كرواتيا يهزم فرنسا.. وفوز الدنمارك على النمسا
تاريخ النشر: 13 يونيو 2022 20:42 GMT
تاريخ التحديث: 13 يونيو 2022 21:15 GMT

دوري الأمم الأوروبية.. منتخب كرواتيا يهزم فرنسا.. وفوز الدنمارك على النمسا

حقق منتخب كرواتيا فوزا مهما على مضيفه منتخب فرنسا بنتيجة 1/0، اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة من المجموعة A1 في دوري الأمم الأوروبية، ليفشل منتخب الديوك في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق منتخب كرواتيا فوزا مهما على مضيفه منتخب فرنسا بنتيجة 1/0، اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة من المجموعة A1 في دوري الأمم الأوروبية، ليفشل منتخب الديوك في حملة الدفاع عن اللقب.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع لوكا مودريتش من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة.

2022-06-42-1

ورفع الفوز رصيد منتخب كرواتيا إلى 7 نقاط في المركز الثاني، من فوزين وتعادل وخسارة، في حين يملك منتخب فرنسا نقطتين فقط من تعادلين وخسارتين.

ويتصدر منتخب الدنمارك جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من الفوز ثلاث مرات وخسارة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب كرواتيا في الجولة الخامسة مع الدنمارك، في حين يلعب منتخب فرنسا مع النمسا.

وفي الجولة الأخيرة يلعب منتخب كرواتيا مع النمسا، ويواجه منتخب فرنسا الدنمارك.

ونال منتخب فرنسا لقب النسخة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه في المباراة النهائية 2/1 على إسبانيا.

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