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منتخب أستراليا يتجاوز بيرو ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم رسميا
تاريخ النشر: 13 يونيو 2022 20:56 GMT
تاريخ التحديث: 13 يونيو 2022 21:17 GMT

منتخب أستراليا يتجاوز بيرو ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم رسميا

تأهل منتخب أستراليا إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد تجاوزه عقبة منافسه منتخب بيرو (بركلات الترجيح 5/4)، بعد التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تأهل منتخب أستراليا إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد تجاوزه عقبة منافسه منتخب بيرو (بركلات الترجيح 5/4)، بعد التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية في مباراة ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية اليوم الإثنين على إستاد أحمد بن علي المونديالي.

وفشل لاعبو المنتخبين في تسجيل أي هدف على مدار الشوطين الأصليين والإضافيين ليحتكما إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لأستراليا.

وسيلعب منتخب أستراليا في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا والدنمارك وتونس.

وسبق أن شارك منتخب أستراليا في كأس العالم 5 مرات أعوام 1974 و2006 و2010 و2014 و2018. وكان أفضل إنجازاته الوصول إلى دور الـ16.

وتأهل منتخب أستراليا إلى الملحق الآسيوي بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية من الدور النهائي، قبل أن يتجاوز الإمارات في الملحق الآسيوي بالفوز 2/1.

في حين احتل منتخب بيرو المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

وسبق أن تقابل المنتخبان الأسترالي والبيروفي في دور المجموعات من كأس العالم 2018 في روسيا وفاز المنتخب الأمريكي الجنوبي 2/0.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم في قطر يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 بين هولندا والسنغال، على إستاد الثمامة، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على إستاد لوسيل.

وتشارك 4 منتخبات عربية في كأس العالم 2022، هي: قطر، والسعودية، وتونس، والمغرب.

ونال منتخب فرنسا لقب كأس العالم 2018، الذي أقيم في روسيا، وهو اللقب الثاني للديوك، في حين أن منتخب البرازيل أكثر من نال لقب المونديال برصيد 5 مرات، مقابل 4 ألقاب لكل من ألمانيا وإيطاليا.

وتقام مباريات كأس العالم في قطر على 8 ملاعب هي إستاد الثمامة، وإستاد خليفة الدولي، وإستاد البيت، وإستاد أحمد بن علي المونديالي، وإستاد لوسيل، وإستاد الجنوب، وإستاد المدينة التعليمية، وإستاد 974.

وأُجريت قرعة كأس العالم 2022 في أبريل الماضي

وفيما يلي نتائج قرعة كأس العالم قطر 2022:

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – المتأهل من الملحق الأوروبي ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا – المتأهل من الملحق 2 (كوستاريكا ضد نيوزلندا) – ألمانيا – اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروغواي – كوريا الجنوبية.

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