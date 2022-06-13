رسميا.. بايرن ميونخ يتعاقد مع ريان غرافنبرغ

أعلن بايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي ريان غرافنبرغ (20 عاما) من أياكس أمستردام في عقد مدته خمس سنوات.

وشارك غرافنبرغ، خريج أكاديمية أياكس، لأول مرة مع الفريق الأول في موسم 2018/2019 وخاض 103 مباريات في كافة المسابقات وسجل 12 هدفا.

كما فاز بثلاثة ألقاب للدوري الهولندي ولقبين للكأس مع أياكس، وخاض عشر مباريات مع المنتخب الوطني.

وقال غرافنبرغ: ”عندما جاء العرض من بايرن ميونيخ لم أفكر كثيرا في الأمر. بايرن أحد أكبر الأندية في العالم. يريد اللاعبون من جميع أنحاء العالم اللعب لهذا النادي“.

وأضاف: ”أنا قادم إلى ميونيخ للفوز بالعديد من الألقاب، وبايرن معتاد على الفوز بالبطولات. كل شيء ممكن مع هذا النادي، بما في ذلك الفوز بدوري أبطال أوروبا. العمل الجماعي في هذا الفريق قوي للغاية، وهو ما أحبه“.

وتدرج غرافنبرغ في الفئات السنية لنادي أياكس أمستردام الهولندي، وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن غرافنبرغ لعب 42 مباراة في الموسم المنقصي مع الفريق الأول لأياكس، سجل فيها 3 أهداف وصنع 6، وبالمجمل لعب مع الفريق الأول بالنادي الهولندي 103 مباريات، سجل فيها 12 هدفا، وصنع 13.

كما لعب 10 مباريات لمنتخب هولندا الأول سجل فيها هدفا وحيدا.

وكان غرافنبرغ هدفا لمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد، لكن بايرن ميونخ نجح في الحصول على توقيع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما.

وفي مايو الماضي، أعلن بايرن ميونخ تعاقده مع اللاعب المغربي نصير مزراوي في صفقة انتقال حر، حتى يونيو 2026، بعد نهاية تعاقده مع أياكس أمستردام الهولندي.

وفاز بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي الموسم الماضي، لكنه ودع من دور الـ8 في دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني، ومن الدور الثاني في كأس ألمانيا.

ومن المحتمل أن يفقد بايرن ميونخ هدافه المميز البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يريد الانتقال إلى برشلونة.

لكن النادي البافاري مصمم على أنه لن يسمح برحيل ليفاندوفسكي، ويتمسك ببقائه حتى نهاية عقده في يونيو 2023.

ومن المتوقع أن يعلن بايرن ميونخ خلال أيام تعاقده مع المهاجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول.