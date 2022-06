رسميا.. بايرن ميونخ يتعاقد مع ريان غرافنبرغ

أعلن بايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي ريان غرافنبرغ (20 عاما) من أياكس أمستردام في عقد مدته خمس سنوات.

وشارك غرافنبرغ، خريج أكاديمية أياكس، لأول مرة مع الفريق الأول في موسم 2018/2019 وخاض 103 مباريات في كافة المسابقات وسجل 12 هدفا.

🗣️ @RGravenberch: ""When the offer came from #FCBayern, I didn't have to think about it for long." 🤩#ServusGravenberch #MiaSanMia pic.twitter.com/FH5qJu5tjW

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 13, 2022