هانز فليك: منتخب ألمانيا سيكون مستعدا لكأس العالم 2022

قال هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا، اليوم الإثنين، إن منتخب بلاده يعمل على زيادة تركيزه وكيفية الهجوم بشكل أكثر كفاءة بعد أربعة تعادلات متتالية، لكن سيكون مستعدا لكأس العالم في نوفمبر تشرين الثاني.

وقاد فليك، الذي تولى المسؤولية في سبتمبر أيلول ولم يخسر في أول 12 مباراة، منتخب ألمانيا للفوز في أول ثماني مباريات وتعادل في آخر أربع مباريات، ومنها ثلاث في دوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا وإنجلترا والمجر خلال الشهر الجاري.

هانز فليك يشكو من كثرة مباريات دوري الأمم الأوروبية قبل كأس العالم https://t.co/wTa3ltrkuB pic.twitter.com/H82z7z9XIN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 10, 2022

وقال فليك إنه يأمل أن يحصد فريقه ثمار عمله الجاد عندما يواجه إيطاليا في المجموعة الأولى بدوري الأمم، يوم الثلاثاء، في مونشنغلادباخ.

وقال فليك في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الإثنين: ”من المفهوم أنني لا أرى أن التعادلات الأربعة شيء جيد“.

وأضاف: ”نريد الفوز. أنا واللاعبون نريد تطوير رغبتنا في الفوز بالمباريات عندما يكون الأمر مهمًا. نحن في عملية تطوير ونحن إيجابيون جدا“.

وتابع: ”من الواضح أنه ستكون هناك انتكاسات، ولكن بعد ذلك ستذهب وتفعل ذلك بشكل أفضل في المرة القادمة“.

دوري الأمم الأوروبية.. ألمانيا تتعادل مع المجر.. وإنجلترا تفشل في عبور إيطاليا https://t.co/ZAWaPP0yb2 pic.twitter.com/CL5q538W3B — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 11, 2022

ويريد منتخب ألمانيا بطل العالم أربع مرات، والذي خرج من كأس العالم 2018 في الدور الأول، في أسوأ نتيجة له في البطولة منذ 80 عاما، أن يصل إلى قمة مستواه في كأس العالم في قطر هذا العام.

وقال فليك عند سؤاله عن كفاءة الهجوم بعدما صنعت ألمانيا فرصة وحيدة على المرمى خلال التعادل 1/1 مع المجر: ”يمكنك أيضا القول إننا نسجل في كل مباراة“.

وسجل فريق المدرب فليك أربعة أهداف في آخر أربع مباريات، وكان المهاجم تيمو فيرنر بعيدا عن مستواه، ولم يسجل أي مهاجم أي هدف خلال هذه المباريات.

وقال فليك: ”الانتصارات مهمة دائما للفرق وتعزز ثقة الفريق. سيكون من الجيد أن نحصد ثمار جهودنا. مع الفوز هناك أيضا قناعة أكبر بأننا نقدم أداء جيدا“.

وسيلعب منتخب ألمانيا مع إيطاليا، غدا الثلاثاء، ثم يستضيف المجر، ثم يلعب في ضيافة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية.

ويشارك منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إسبانيا واليابان والمتأهل من ملحق الكونكاكاف – أوقيانوسيا.