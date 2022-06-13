مجلس "الفيفا" يوافق بشكل نهائي على التبديلات الخمسة في كل مباراة

صادق مجلس كرة القدم التابع للفيفا والمسؤول عن سن التشريعات المتعلقة باللعبة على اعتماد إجراء خمسة تبديلات رسميا خلال اجتماعه الـ136 في الدوحة يوم الإثنين.

وخلال اجتماعه السنوي السادس والثلاثين وافق مجلس الفيفا (إيفاب) الذي أقيم في قطر حيث ستقام كأس العالم 2022 نهاية العام الحالي على إجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة وذلك بداية من الشهر المقبل.

كما ناقش بدائل الارتجاج وبدائل التسلل المحتملة وآخر التطورات التكنولوجية لدعم الحكام.

وقال مجلس الفيفا عقب الاجتماع ”بناءً على طلب من الفيفا في مايو 2020 لحماية سلامة اللاعبين أثناء جائحة كوفيد-19، قدم مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديلاً مؤقتًا يمنح المسابقات المحلية والدولية الكبرى خيار السماح للفرق باستخدام ما يصل إلى خمسة تبديلات، وتم تمديد هذا البند عدة مرات.

”في اجتماع اليوم، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (مجلس الفيفا) على توصيات اجتماع المجلس الاستشاري لكرة القدم (ABM) من أجل تقديم هذا الخيار بشكل دائم في قوانين 2022/23 الخاصة باللعبة.

هذا التعديل للقاعدة التي تنص عادةً على ثلاثة استبدالات كحد أقصى لكل مباراة، تم تحديده في مايو/آيار 2020 من قبل مجلس الفيفا، وكان من المقرر أن يستمر حتى نهاية عام 2021 لمسابقات الأندية وحتى 31 يوليو 2022 للمنافسات الدولية.

أبرزها اعتماد تقنية كشف التسلل شبه الآلية.. تعديلات مرتقبة في قوانين كرة القدم https://t.co/y7CC4ZLJSV pic.twitter.com/Up6ifWmWHT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 12, 2022

وتم تمديد التعديل حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد تحليل شامل للتأثير الحالي لجائحة كوفيد-19 على كرة القدم، لم تختر جميع المسابقات زيادة عدد البدلاء، وكان الدوري الإنجليزي الممتاز هو أبرز الرافدين لهذه القاعدة.

وبالإضافة إلى الاستبدالات، قال مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (مجلس الفيفا) أيضًا ”تم تحديد عدم احترام الحكام وسلامتهم على أنها قضايا عالمية، واتفق الأعضاء على اتخاذ مبادرات لمعالجة هذه القضايا، بما في ذلك الاختبار المحتمل لكاميرات الجسم التي يرتديها الحكام“.

ولا يزال الفيفا يهدف إلى تطبيق التسلل شبه التلقائي، الذي تم اختباره في فبراير/شباط أثناء كأس العالم للأندية، لكن لم يتم تأكيد استخدامه الفعال بعد. ولم يقرر استخدام هذه التقنية في كأس العالم المقبلة في قطر (21 نوفمبر – 18 ديسمبر).

ولا يزال يتعين تقييم نظام التسلل شبه التلقائي قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه، بينما اعتمد مجلس الفيفا إجراء خمسة تبديلات في بطولات مع السماح لباقي البطولات بتحديد عدد التغييرات بين ثلاثة أو خمسة.

قاعدة لمسة اليد

وأوضح المجلس خلال اجتماعه لقاعدة لمس الكرة لليد داخل منطقة الجزاء، والتي ينتج عنها دائمًا عقوبات شديدة أو يساء فهمها ومتنازع عليها، وخلافات، حيث قرر المجلس طرد اللاعب الذي يلمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء بغض النظر عن مكان حدوث ذلك.

وتم الإعلان عن تغييرات تؤثر على حراس المرمى وتسديد ركلات الجزاء، تم تفسير ذلك على أنه يمكن أن يكون لحارس المرمى قدم واحدة في الأمام وواحدة خلف الخط، لكن في الواقع كانت هذه مخالفة.

تمت إعادة صياغة القاعدة وتم التأكيد على أن روح القاعدة تتطلب من حارس المرمى وضع كلتا قدميه في اتصال مباشر مع خط المرمى أو فوقه مباشرة حتى يتم تنفيذ العقوبة، بمعنى آخر، قد لا يقف حارس المرمى أمام أو خلف خط المرمى.

ولا يزال التسلل شبه التلقائي، الذي تم تجربته في بطولتي كأس العرب وكأس العالم للأندية، قيد الدراسة والقرار لم يتم اتخاذه في اجتماع الدوحة، مع إمكانية أن تصل قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم في قطر إلى 26 لاعبا وليس 23 كما هو معتاد.

كما من المتوقع أن إجراء تجارب بشأن فكرة آرسين فينغر، المسؤول عن تطوير كرة القدم في الفيفا، باستبدال رميات التماس بركلات ثابتة لزيادة الإثارة في المباريات نظرا لاختلاف الرمية باليد عن الركل بالقدم.

وكان فينغر قد صرّح قبل 18 شهرا بأن ”كرة القدم ستصبح أسرع إذا لعبت رميات التماس بالقدم وليس اليد“، وكذلك اقترح أن يتم وضع مهلة 5 ثوان فقط لتنفيذ ركلة التماس.

فيما قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن الفيفا واثق من أن تقنية شبه آلية للمساعدة في اتخاذ قرارات أسرع لحكم الفيديو المساعد قد تكون جاهزة لكأس العالم في قطر في وقت لاحق هذا العام.

وستستمر التجارب على تقنية الذكاء الاصطناعي في الأشهر المقبلة، لكن إنفانتينو قال إن هناك تقدما كبيرا.