صحف رياضية: ليفاندوفسكي مخلص لبرشلونة.. وأستراليا ضد بيرو من أجل مقعد في المونديال

شكلت لقاءات دوري الأمم الأوروبية وأهمها فوز إسبانيا على التشيك، ولقاء فرنسا وكرواتيا، ومصير روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي في سوق الانتقالات، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف باللقاء الفاصل بين أستراليا وبيرو للتأهل لنهائيات كأس العالم/ قطر 2022، ونهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بين برشلونة وريال مدريد، وفوز الهولندي فيرستابين بجائزة أذربيجان للفورمولا وان، وسعادة كارلو أنشيلوتي بالتعاقد مع روديجر وتشواميني.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على التشيك 2-0 في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”حفلة نهاية الموسم“.

كما اهتمت الصحيفة بحفل الرياضة في مالاغا، وكتبت ”نجاح كبير لنهاية أسبوع الرياضة في مالاغا“.

الصحيفة اهتمت بأخبار سوق الانتقالات ولقاء الملحق للتأهل لنهائيات كأس العالم بين أستراليا وبيرو، وكتبت ”أستراليا وبيرو يلعبان من أجل مقعد في المونديال“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على منتخب التشيك 2-0 في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت ”متصدر“.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات، وكتبت ”ديمبلي أقرب لتشيلسي“، و“بايرن ميونخ يرغب في الهدوء مع ليفاندوفسكي“، و“برشلونة: طريقة بيدري مع موليرو“.

الصحيفة اهتمت باللقاء الأول لنهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بين برشلونة وريال مدريد، وكتبت ”بداية النهائي السوبر“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على التشيك 2-0 وتصدره مجموعته في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت ”بروش مثالي“.

كما تحدثت عن تطورات مستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت ”ليفاندوفسكي مخلص لبرشلونة“.

الصحيفة اهتمت بنهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بين برشلونة وريال مدريد، وكتبت ”البالو يفتتح النهائي الكبير“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على التشيك 2-0 في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت ”من مالاغا للصدارة“.

كما تحدثت عن ريال مدريد والتعاقد مع روديجر وتشواميني، وكتبت ”روديجر وتشواميني يسعدان أنشيلوتي“.

الصحيفة اهتمت باللقاء الأول في نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بين برشلونة وريال مدريد، وفوز الهولندي فيرستابين بجائزة أذربيجان للفورمولا وان.

كما اهتمت بدخول باريس سان جيرمان للتنافس على صفقة روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت ”باريس سان جيرمان يدخل صفقة ليفاندوفسكي“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تحذير غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، لثنائي مانشستر يونايتد راشفورد وغادون سانشو، وكتبت ”ساوثغيت يحذر ثنائي مانشستر يونايتد راشفورد وسانشو: لديكما الكثير لعمله من أجل المشاركة في كأس العالم 2022“.

كما اهتمت الصحيفة بصفقة الأوروغوياني داروين نونيز من بنفيكا إلى ليفربول، وكتبت ”نونيز الصفقة القياسية لكلوب“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت ”احزم حقائبك جيدا“.

كما اهتمت بجائزة أذربيجان في الفورمولا وان وفوز متسابق ريد بول الهولندي فيرستابين.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق الانتقالات في إيطاليا، وكتبت ”سوق الانتقالات في 100 جواب.. بوغبا وديبالا ودوفبيك إليكم كيف سينتهي“.