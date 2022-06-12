صحف رياضية: "بيدري - بيرناردو سيلفا.. حلم تشافي".. "عودة بوغبا".. و"تشواميني.. تعاقد فاخر"

شكل تعاقد ريال مدريد رسميا مع الفرنسي أوريلين تشواميني من موناكو، ولقاءات دوري الأمم الأوروبية، والتي شهدت تعادل إنجلترا وإيطاليا سلبيا، ومباراة إسبانيا ضد التشيك، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بتطورات مستقبل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بين التزامه مع برشلونة ودخول باريس سان جيرمان في الصفقة، وأخبار سوق الانتقالات، وعودة بول بوغبا ليوفنتوس وتجديد عقد جافي وتخفيض رواتب قادة برشلونة، وجائزة أذربيجان للفورمولا وان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حفل الرياضة في مالاغا، وكتبت ”نهاية أسبوع الرياضة في مالاغا“.

الصحيفة تحدثت عن صفقة ريال مدريد الجديدة، وكتبت ”تشواميني لاعبا لريال مدريد حتى 2028“.

الصحيفة اهتمت بلقاء المنتخب الإسباني أمام التشيك في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت ”فريق لويس إنريكي مطالب بالفوز اليوم للبقاء في المنافسة في سبتمبر“.

سبورت

ركزت الصحيفة على البولندي روبرت ليفاندوفسكي والتزامه بالتعاقد مع برشلونة وتطورات تجديد عقد جافي، وكتبت ”التزام ليفاندوفسكي كامل“، و“لابورتا متفائل بتجديد عقد جافي“.

كما تحدثت عن موقف قادة برشلونة من تخفيض الرواتب، وكتبت ”قادة برشلونة لا يمانعون تخفيض الرواتب“.

الصحيفة اهتمت بلقاء إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت ”إسبانيا مطالبة بالفوز وأنسو فاتي يرغب في لعب دقائق“.

كما اهتمت بصفقة ريال مدريد، وكتبت ”تشواميني أصبح لاعبا لريال مدريد رسميا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حلم تشافي هيرنانديز في وسط برشلونة، وكتبت ”بيدري – بيرناردو سيلفا.. حلم تشافي“.

كما تحدثت عن لقاء منتخب إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت ”مالاغا تودع منتخب إسبانيا“.

الصحيفة اهتمت بصفقة ريال مدريد الجديدة، وكتبت ”تشواميني لاعبا لريال مدريد رسميا.. 6 مواسم مقابل 80+20 مليون يورو“.

آس

ركزت الصحيفة على تعاقد ريال مدريد رسميا مع الفرنسي تشواميني من موناكو، وكتبت ”تعاقد فاخر“.

كما تحدثت عن لقاء منتخب إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت ”تكرار الوحدة الثانية أمام جمهورية التشيك“.

الصحيفة اهتمت بتعادل جيرونا وتينيريفي سلبيا في ذهاب لقاء الملحق للصعود لدوري الدرجة الأولى.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي المطلوب من برشلونة، وكتبت ”باريس سان جيرمان تصوت لليفاندوفسكي“.

الصحيفة اهتمت بانطلاق الفرنسي لوكلير من المركز الأول في جائزة باكو (أذربيجان) للفورمولا وان.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب إيطاليا سلبيا أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت ”ندم إيطاليا“.

كما اهتمت الصحيفة باقتراب الفرنسي بول بوغبا من العودة ليوفنتوس، وكتبت ”عودة بوغبا“.

الصحيفة اهتمت بجائزة باكو (أذربيجان) للفورمولا وان، وكتبت ”الساحر لوكلير.. 6 انطلاق من المركز الأول“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على رغبة يوفنتوس في التعاقد مع الأرجنتيني أنخل دي ماريا، وكتبت ”يوفنتوس: دي ماريا الاتصال الأخير“.

الصحيفة اهتمت بتعادل منتخب إيطاليا سلبيا أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت ”إيطاليا الشباب لا يخون“.

كما اهتمت بانطلاقة الفرنسي لوكلير متسابق فيراري من المركز الأول في جائزة باكو للفورمولا وان للمرة السادسة هذا الموسم.