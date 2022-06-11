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رياضة

القبض على أتكان كارازور لاعب شتوتغارت خلال قضاء عطلته في إسبانيا
تاريخ النشر: 11 يونيو 2022 16:50 GMT
تاريخ التحديث: 11 يونيو 2022 17:25 GMT

القبض على أتكان كارازور لاعب شتوتغارت خلال قضاء عطلته في إسبانيا

قال شتوتغارت المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، إنه تم إلقاء القبض على لاعبه أتكان كارازور خلال قضاء عطلته في إيبزا في إسبانيا. ولم

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المصدر: رويترز وفريق التحرير - إرم نيوز

قال شتوتغارت المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، إنه تم إلقاء القبض على لاعبه أتكان كارازور خلال قضاء عطلته في إيبزا في إسبانيا.

ولم يوضح شتوتغارت سبب إلقاء القبض على اللاعب البالغ عمره 25 عاما، والذي انضم للفريق في 2019 وخاض 24 مباراة في الموسم الحالي.

وأضاف شتوتغارت في بيان: ”تم إلقاء القبض على أتكان كارازور خلال عطلته في إيبزا.

”إنه ينفي تورطه في أي عمل غير مخالف للقانون. شتوتغارت يتواصل مع محامي اللاعب. مع استمرار التحقيقات في الوقت الحالي فالنادي لن يستطيع التعليق على الأمر“.

بينما ذكرت صحيفة بيلد“ أنه تم القبض على اللاعب بعدما اتهمته فتاة تبلغ من العمر 18 عاما بالاعتداء عليها، وسيكون كارازور رهن الاحتجاز في إسبانيا حتى يوم الاثنين على الأقل.

وتفادى شتوتغارت الهبوط في الثواني الأخيرة من الجولة الأخيرة للموسم الحالي، إذ أنهى الدوري في المركز 15.

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