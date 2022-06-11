القبض على أتكان كارازور لاعب شتوتغارت خلال قضاء عطلته في إسبانيا

قال شتوتغارت المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، إنه تم إلقاء القبض على لاعبه أتكان كارازور خلال قضاء عطلته في إيبزا في إسبانيا.

ولم يوضح شتوتغارت سبب إلقاء القبض على اللاعب البالغ عمره 25 عاما، والذي انضم للفريق في 2019 وخاض 24 مباراة في الموسم الحالي.

#VfB-Mittelfeldspieler Atakan #Karazor ist in seinem Urlaub auf Ibiza festgenommen worden. Er bestreitet jede strafbare Handlung. Der VfB ist mit seinen Anwälten in ständigem Kontakt.

🗞️👇 Zur Meldung: https://t.co/PsYGfJEZ8g — VfB Stuttgart (@VfB) June 11, 2022

وأضاف شتوتغارت في بيان: ”تم إلقاء القبض على أتكان كارازور خلال عطلته في إيبزا.

”إنه ينفي تورطه في أي عمل غير مخالف للقانون. شتوتغارت يتواصل مع محامي اللاعب. مع استمرار التحقيقات في الوقت الحالي فالنادي لن يستطيع التعليق على الأمر“.

بينما ذكرت صحيفة بيلد“ أنه تم القبض على اللاعب بعدما اتهمته فتاة تبلغ من العمر 18 عاما بالاعتداء عليها، وسيكون كارازور رهن الاحتجاز في إسبانيا حتى يوم الاثنين على الأقل.

وتفادى شتوتغارت الهبوط في الثواني الأخيرة من الجولة الأخيرة للموسم الحالي، إذ أنهى الدوري في المركز 15.