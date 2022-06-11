إصابة تودور نيديليف لاعب منتخب بلغاريا بعد حادث سير خطير (صور)

قال الاتحاد البلغاري لكرة القدم اليوم السبت إن لاعب الوسط البلغاري الدولي تودور نيديليف خضع لجراحة لعلاج إصابة في المخ تعرض لها خلال حادث سير خطير لحافلة المنتخب الوطني للبلاد في تبليسي عاصمة جورجيا.

وقع الحادث عندما كان المنتخب البلغاري متوجها في حافلتين إلى الفندق الذي يقيم فيه في تبليسي قبل مواجهة منتخب جورجيا في دوري الأمم الأوروبية غدا الأحد.

وقال الاتحاد البلغاري للعبة الشعبية إن نيديليف (29 عاما) أصيب في المخ وسيظل تحت الملاحظة بإشراف فرق طبية محلية إلى جانب طبيب المنتخب البلغاري.

وأكد الاتحاد أن بقية اللاعبين وأفراد الطاقم الفني بخير.

وأكد الاتحاد البلغاري لكرة القدم: ”تعرض المنتخب الوطني لحادث سير خطير بعد وصوله إلى تبليسي. في طريقه إلى فندق الفريق، فقد سائق أول حافلتين كانا يحملان فريقنا السيطرة على السيارة“.

وأضاف: ”سيبقى نيديليف تحت إشراف الفرق الطبية المحلية وطبيب المنتخب الوطني الدكتور بيسير بوتشيف. يعبر لاعبو كرة القدم وطاقم المنتخب الوطني عن عميق امتنانهم لجميع المهنيين الطبيين، وممثلي سفارة جمهورية بلغاريا في جورجيا“.

ونيديليف البالغ من العمر 29 عامًا يلعب حاليًا مع فريق الدوري البلغاري بوتيف بلوفديف وخاض 44 مباراة مع منتخب بلاده.

وفي أكتوبر من العام الماضي، سحق لاعب خط الوسط آمال أيرلندا الشمالية في الحصول على مكان في كأس العالم بعد أن سجل هدفين رائعين في الشوط الثاني لمنتخب بلاده.

كانت بداية بلغاريا مخيبة لمجموعتها في دوري الأمم الأوروبية بعد الخسارة 2/5 على أرضها أمام منافستها جورجيا، قبل أن تتعادل 1/1 مع جبل طارق .