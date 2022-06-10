هانز فليك يشكو من كثرة مباريات دوري الأمم الأوروبية قبل كأس العالم

قال هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا اليوم الجمعة إن خوض أربع مباريات متتالية في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد موسم طويل هو أمر مرهق كثيرا في عام تقام فيه نهائيات كأس العالم، إذ لن يحصل اللاعبون على فرصة كافية للراحة قبل انطلاق النهائيات في قطر في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وخاض المنتخب الألماني مباراتين في دوري الأمم في مواجهة منتخبي إيطاليا وإنجلترا في الرابع والسابع من يونيو حزيران الجاري، وسيلتقي مع نظيره المجري في بودابست السبت المقبل قبل أن يواجه إيطاليا ثانية في 14 من هذا الشهر.

دوري الأمم الأوروبية.. إنجلترا تنتزع تعادلا مثيرا من ألمانيا.. وإيطاليا تسقط المجر https://t.co/aqQl56pYnt pic.twitter.com/yc0qOIETkH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 7, 2022

وفي مؤتمر صحفي في مركز تدريب المنتخب بولاية بافاريا الألمانية قال فليك ردا على سؤال حول تأثير مباريات دوري الأمم الأوروبية على اللاعبين: ”نعم أوافق (على أن المباريات تشكل ضغطا على اللاعبين)“.

وأضاف: ”خوض أربع مباريات ضغط كبير بعد الموسم، علينا أخذ العامين في الاعتبار، واجهنا جائحة وتراكمت الكثير من المباريات واضطررنا لخوض مباراتين في الأسبوع. وتقريبا لن تكون هناك استعدادات لانطلاق الموسم الجديد، ثم تأتي مباريات الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا كل ثلاثة أو أربعة أيام حتى انطلاق نهائيات كأس العالم“.

وينطلق الموسم الجديد في الدوري الألماني في الخامس من أغسطس آب المقبل بينما تبدأ مباريات دور المجموعات في دوري الأبطال في الأسبوع الأول من سبتمبر أيلول، وتنافس في البطولة الأوروبية الأولى للأندية أربعة فرق ألمانية.

ألمانيا تقتنص التعادل من إيطاليا في مستهل مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية https://t.co/vBpa5v70LG pic.twitter.com/zwGGBxUQt3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 4, 2022

ومرة أخرى سيلتقي المنتخب الألماني مع نظيره المجري في 23 سبتمبر أيلول ثم يحل ضيفا على إنجلترا في 26 من الشهر نفسه بينما تنطلق نهائيات كأس العالم في 21 نوفمبر تشرين الثاني في قطر.

وقال فليك: ”كل هذا يجب أخذه في الاعتبار، وعلينا أن نسأل أنفسنا عن كيفية منح اللاعبين فرصة للراحة لأنه أمر مهم“.

وتابع مدرب بايرن ميونخ السابق: ”على الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم بحث كل هذه الأمور واتخاذ بعض الإجراءات“.

ويشارك منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إسبانيا واليابان والمتأهل من ملحق الكونكاكاف – أوقيانوسيا.

وكان المانشافت، بطل العالم 2014، قد ودع كأس العالم 2018 في روسيا من الدور الأول.