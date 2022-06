وكيل أعمال زيدان يستبعد تعيينه مدربا لنادي باريس سان جيرمان

رد آلان ميلياتشيو وكيل أعمال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على التقارير التي تشير إلى اقتراب موكله من قيادة باريس سان جيرمان.

وقال آلان ميلياتشيو في تصريحات نقلتها صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية: ”لست متأكدًا حتى من أن أمير قطر (الأمير تميم بن حمد) مهتم بالتعاقد مع زين الدين زيدان، كما أنني أشك كثيرًا في أن أمير قطر معتاد على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ قرارات حاسمة بالنسبة لباريس سان جيرمان“.

وأضاف ميلياتشيو: ”كل هذه الشائعات المتداولة لا أساس لها من الصحة، مالك نادي باريس سان جيرمان لم يتصل بي أو بزيدان من قبل“.

وكان الصحفي دانييل ريولا في برنامج على قناة ”RMC“ الفرنسية، قد أعلن أن زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد هو المدرب الجديد لباريس سان جيرمان لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال دانييل ريولا: ”زين الدين زيدان سيكون مدربا لباريس سان جيرمان“.

ودانييل ريولا هو أول من أعلن تجديد عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ورفضه الانتقال لريال مدريد، وأيضا انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي للفريق الباريسي صيف 2021.

ولم يتول زيدان البالغ من العمر 49 عاما تدريب أي ناد منذ رحيله عن ريال مدريد بنهاية موسم 2020/2021، ويتردد أنه يحلم بتولي تدريب منتخب فرنسا وخلافة ديديه ديشان.

وتولى زيدان تدريب الفريق الأول لريال مدريد لأول مرة في يناير 2016 خلفا للإسباني رافا بنيتيز، وظل معه حتى مايو 2018،

وخلال هذه الفترة حقق إنجازات مذهلة كان أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

وعاد زيدان لتدريب ريال مدريد مجددا في مارس 2019 وظل معه حتى مايو 2021.

وإلى جانب ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا حقق زيدان مع ريال مدريد لقبين في الدوري الإسباني ولقبين في كأس ملك إسبانيا ولقبين في كأس السوبر الإسباني ولقبين في كأس السوبر الأوروبي.

وبدا الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وكأنه يودع باريس سان جيرمان عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“.

ونشر بوكيتينو عدة صور له بقميص سان جيرمان عندما كان لاعبا في صفوفه، كما نشر صورة له وهو يحمل كأس بطولة الدوري الفرنسي، وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إن هذه الصور تبدو كرسالة وداع لباريس سان جيرمان.

Those Instagram stories by Mauricio Pochettino now sound like a farewell message to Paris Saint-Germain, as he’s gonna part ways with the club in the coming days. 🇫🇷🇦🇷 #PSG

Paris Saint-Germain are expected to announce Luis Campos as new Club Advisor today. pic.twitter.com/lchcAmV3jM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2022