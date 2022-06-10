رسميا.. لويس كامبوس مستشارا جديدا في باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان رسميا تعيين لويس كامبوس مستشارا جديدا للنادي .

وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي: ”يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن وصول لويس كامبوس مستشارًا لكرة القدم“.

Le @PSG_inside est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2022

وأضاف: ”سيكون لويس كامبوس مسؤولا عن تنظيم وتجنيد وأداء فريق باريس سان جيرمان المحترف للرجال“.

وتابع البيان: ”يعتبر لويس كامبوس، خبير كرة القدم المشهور عالميًا، رائدًا في تطوير اللعبة وتحسينها، ويشتهر بأسلوبه الحديث والمبتكر خلال مسيرته“.

وأكمل: ”رافق لويس كامبوس أداء العديد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم، بينما شجع على ظهور أجيال جديدة من المواهب الذين أصبحوا منذ ذلك الحين لاعبين رئيسيين في كرة القدم العالمية“.

RMC: زين الدين زيدان سيكون مدربا لباريس سان جيرمان https://t.co/orqWtvKoAb pic.twitter.com/MYiQWNMoCa — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 10, 2022

وأتم: ”سيستفيد النادي، الذي لطالما استقطب أعظم المواهب في كرة القدم، من أفكار ومعرفة وخبرة لويس كامبوس لمساعدة الفريق على الوصول إلى مستوى جديد“.

ونقل بيان باريس سان جيرمان عن كامبوس قوله: ”أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان، الذي أعتبره النادي الأكثر طموحًا وإثارة في عالم كرة القدم. نتشارك نفس الرؤية، الرؤية التي أؤمن بها إيمانا راسخا، وأنا حريص على بدء العمل لتطوير الإمكانات الاستثنائية للنادي“.

ونال باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي لكنه ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 1/0 على ريال مدريد في الذهاب في باريس قبل أن يفوز النادي الإسباني 3/1 في الإياب.

ويأتي تعيين كامبوس في ظل التقارير التي تشير إلى اقتراب تعيين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدربا جديدا لباريس سان جيرمان ليخلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي لم تتم إقالته بعد.