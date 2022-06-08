وثائق جديدة قد تطيح بمنتخب الإكوادور من كأس العالم

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن معلومات جديدة حول قضية اللاعب الإكوادوري بايرون كاستيلو قد تطيح ببلاده من كأس العالم قطر 2022.

ونشرت الصحيفة واسعة الانتشار في مايو/آيار الماضي حصريًا إحدى الوثائق التي يمكن أن تحرم الإكوادور من التأهل لكأس العالم بعد شكوى من الاتحاد التشيلي أكد فيها أن بايرون كاستيلو، اللاعب الذي يدافع عن ألوان الإكوادور، كولومبي أساسا.

وطلب الاتحاد التشيلي لكرة القدم من الاتحاد الدولي (الفيفا) الشهر الماضي البت في أهلية لاعب إكوادوري، زاعما أنه استخدم جواز سفر وشهادة ميلاد مزيفين مما يثير الشكوك حول مشاركة الإكوادور في كأس العالم هذا العام.

وقالت تشيلي إنها تملك دليلا على أن بايرون كاستيلو ظهير فريق برشلونة جواياكيل ولد في توماكو بكولومبيا عام 1995 وليس في مدينة جنرال بياميل بلاياس الإكوادورية عام 1998 كما ورد في أوراقه الرسمية.

وتُظهر الوثائق بالطلب المقدم إلى الفيفا شهادات ميلاده ”المزورة“ بجانب تحقيق إكوادوري داخلي يعترف بوجود تناقضات في وثائقه.

وبعد شهر ، تمكنت ”ماركا“ من الوصول إلى وثائق أصلية جديدة من شأنها أن تكون أفضل دليل للتحقق من أن اللاعب كولومبي حقًا، والفيفا يملكها بالفعل في حوزته.

وعقد محامي تشيلي، إدواردو كارليتسو، مؤتمرا صحفيا لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء الماضي لتقديم نتائج التحقيقات الجديدة. من بينها، اثنان يبرزان: شهادة التعميد وتقرير التسجيل الصحي لبايرون كاستيلو.

وبتاريخ 1 يونيو/حزيران 2022، تشير شهادة الميلاد إلى أن اللاعب قد تم تعميده في 25 ديسمبر/كانون الأول 1996 في أبرشية توماكو (نارينيو، كولومبيا). بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الوثيقة المذكورة مراسم التعميد التي تم الاحتفال بها في الأبرشية المذكورة.

الوثيقة الثانية ذات الصلة تتوافق مع تسجيل بايرون كاستيلو في الصحة العامة الكولومبية، هذه الوثيقة الرسمية التي تُظهرها ”ماركا“ حصريًا تنبثق من المعلومات التالية: أن بايرون كاستيلو ضمن ”قاعدة بيانات المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي في الصحة“ داخل قسم نارينيو، في بلدية توماكو.

ووفقًا لدفاع تشيلي، فإن اللاعب الدولي حاليًا مع الإكوادور ”يتمتع بالمزايا والضمانات لكونه مواطنًا كولومبيًا“.

وخاض كاستيلو ثماني مباريات من إجمالي 18 بالتصفيات مع الإكوادور وحصد خلالها الفريق 14 من 26 نقطة.

وإذا خسرت الإكوادور نقاط المباريات التي شارك فيها كاستيلو ربما تفقد مكانها في كأس العالم.

واحتلت تشيلي المركز السابع في التصفيات برصيد 19 نقطة لكن كارليتسو محامي الاتحاد التشيلي قال إنه إذا حصلت تشيلي على نقاط من مباراتي الإكوادور التي شارك فيهما كاستيلو ستتأهل لكأس العالم بدلا من منافستها.

ومن المقرر أن يصدر الفيفا حكما نهائيا في هذه القضية يوم الجمعة المقبل.