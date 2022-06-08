صحف رياضية: تشواميني قال وفعل.. مودريتش يجدد تعاقده.. ولوكاكو على أعتاب إنتر

شكل اتفاق ريال مدريد وموناكو بشأن صفقة الفرنسي أوريلين تشواميني، وصراع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ للرحيل والانتقال لبرشلونة، وتعادل ألمانيا وإنجلترا 1-1، وفوز إيطاليا على المجر 2-1 في دوري الأمم الأوروبية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمحاكمة السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشيل بلاتيني في سويسرا بتهمة الاحتيال، وقلق برشلونة بشأن عمليات الخروج من الفريق، وأخبار سوق الانتقالات، وقرب البلجيكي لوكاكو من العودة لإنتر ميلان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على اتفاق ريال مدريد وموناكو بشأن صفقة الفرنسي أوريلين تشواميني، وكتبت: ”تشواميني قال وفعل“.

كما اهتمت الصحيفة بحوارها مع أوناي سيمون، حارس أتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا، وكتبت: ”سيمون: أفضل حماية حياتي الشخصية على حراسة المرمى“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل ريال مدريد لنهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بعد الفوز في اللقاء الثالث على باسكونيا.

سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات رغبة برشلونة في التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي وموقفه من الرحيل عن بايرن ميونخ، وكتبت: ”ليفاندوفسكي: سيكون هناك اتفاق“.

كما تحدثت عن برشلونة، وكتبت: ”قلق في عملية المغادرين“.

الصحيفة اهتمت بصفقة تشواميني نحو ريال مدريد، وكتبت: ”ريال مدريد سيدفع 100 مليون يورو مقابل التعاقد مع تشواميني“.

كما اهتمت بمنتخب إسبانيا، وكتبت: ”تأثير جافي على منتخب إسبانيا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على صراع ليفاندوفسكي للرحيل عن فريقه بايرن ميونخ والانتقال لبرشلونة، وكتبت: ”شد من ليفاندوفسكي“، و“رسالة من النجم البولندي للرحيل عن بايرن والانتقال فقط لبرشلونة“.

كما اهتمت الصحيفة بتعادل منتخب ألمانيا وإنجلترا 1-1 في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”هاري كين ينقذ إنجلترا في ألمانيا“.

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال مدريد لنهائي الدوري الإسباني لكرة السلة واللقاء الثالث لبرشلونة، وكتبت: ”لقاء مصيري في بادالونا“.

آس

ركزت الصحيفة على اتفاق ريال مدريد وموناكو بشأن انتقال الفرنسي أوريلين تشواميني، وكتبت: ”تشواميني: اتفاق كامل“.

كما تحدثت عن تجديد ريال مدريد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، وكتبت: ”مودريتش يوقع اليوم تجديد عقده حتى 2023“.

كما اهتمت بالملف المشترك بين إسبانيا البرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، وكتبت: ”الملف الإيبيري في الطريق الصحيح“.

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال مدريد لنهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بعد الفوز الثالث على باسكونيا، وكتبت: ”بابلو لاسو في المنزل وريال مدريد يبلغ النهائي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على محاكمة السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، والفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي، بتهمة الاحتيال في سويسرا، وكتبت: ”في مواجهة القضاة“.

كما اهتمت بصفقة انتقال الفرنسي أوريلين تشواميني لريال مدريد، وكتبت: ”ريال مدريد ينهي صفقة تشواميني“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على اقتراب عودة البلجيكي روميلو لوكاكو لإنتر ميلان، وكتبت: ”تشيلسي يفتح الباب لإنتر ميلان، لوكاكو نعم وأكثر“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز منتخب إيطاليا على منتخب المجر 2-1 في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”إيطاليا الجديدة.. الاستمرار على هذا الطريق“.