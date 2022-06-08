"العفو الدولية" تنتقد الاتحاد الإنجليزي لعدم إطلاعه لاعبي المنتخب على ملف حقوق الإنسان في قطر قبل المونديال

انتقدت منظمة العفو الدولية صمت إنجلترا تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في قطر قبل شهور من استضافة كأس العالم 2022، واصفة الاتحاد الإنجليزي بأنه ”يفتقر تماما إلى الشجاعة“ للتحدث علنًا ضد انتهاكات حقوق الإنسان هناك، ولم يقم بإعداد جلسات إحاطة للاعبي إنجلترا كما وعد.

وبعد تحقيق أجرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية في فضيحة العمال النيباليين الشبان الذين لقوا حتفهم أثناء العمل في استعدادات قطر لكأس العالم، قالت جماعة حقوق الإنسان إن الاتحاد الإنجليزي كان ”يستنفد الوقت“ للدعوة إلى محنة العمال.

وزعم الاتحاد الإنجليزي في ديسمبر/كانون الأول أن لاعبي غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الوطني، سيتم إطلاعهم على ملف حقوق الإنسان في قطر من قبل أطراف خارجية بما في ذلك منظمة العفو الدولية.

لكن المنظمة ردت بالقول إن الاتحاد الإنجليزي كان يلعب بـ“الألفاظ“، قالوا إنهم يفهمون أن إحاطة لاعبي ساوثغيت بأحوال حقوق الإنسان في قطر استخدمت مجرد وثائق منظمة العفو الدولية.

وأضافت: ”لم نذهب قط إلى استاد ويمبلي أو أي مكان آخر لتقديم إحاطة ومعلومات للاعبين. ما عليهم إلا أن يبلغونا وسنكون هناك الأسبوع المقبل“.

قال بيتر فرانكينتال، مدير برنامج الشؤون الاقتصادية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة لصحيفة ”ديلي ميل“: ”لقد تم تقديم عدد من الوعود من خلال وسائل الإعلام حول مجموعات حقوق الإنسان التي تقوم بإحاطة اللاعبين، لكن لم يتم تقديم أي طلب إلينا أو لأي منظمة أخرى“.

منظمة العفو الدولية تنتقد العمل القسري لحراس الأمن في منشآت كأس العالم بقطر https://t.co/4k11DZI4NK pic.twitter.com/YaYqZ9vH4g — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 7, 2022

وعقدت عدة اجتماعات بين منظمة العفو الدولية والاتحاد الإنجليزي وكان هناك اتصال مع فريق البحث في المنظمة.

لكن فرانكينتال قال: ”تلك الاجتماعات لم تكن بناءة بشكل خاص، ليس الأمر أن أفرادًا من اتحاد الكرة غير مهتمين ولكننا نشعر أن اتحاد الكرة، كسياسة عامة، مترددون في الحديث عن هذه الانتهاكات“.

”إنها طريقة ناعمة وهادئة لتجنب إرسال رسالة خاطئة إلى الفيفا وقطر واللاعبين الرئيسيين الآخرين، ولكن بعد مرور 12 عامًا على منح كأس العالم لقطر، نتوقع منهم أن يكونوا أكثر انخراطًا في انتهاكات حقوق الإنسان وأن يتخذوا موقفًا، كما وجدنا أن اتحادات هولندا والنرويج والدنمارك فعلت ذلك. يبدو أنهم يفتقرون تمامًا إلى الشجاعة عندما يتعلق الأمر باتخاذ أي خطوات“.

مواقف الدنمارك وهولندا والنرويج

وأثبت تحقيق الصحيفة البريطانية أن 239 عاملاً نيباليًا ماتوا في قطر خلال 12 شهرًا من 2020 إلى 2021، وهذا هو عدد الذين تقدمت عائلاتهم للحصول على تعويض.

ورحبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق وقالت إن كرة القدم يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا من خلال ممارسة نفوذها الآن.

لكن الاتحاد الإنجليزي وقع ”مذكرة تفاهم“ مع قطر في 2018، وزعم رئيسه التنفيذي مارك بولينغهام العام الماضي أن العمال المهاجرين في الدولة المضيفة لكأس العالم كانوا ”وراء نهائيات كأس العالم بالكامل“، وأذهل ذلك جماعات حقوق الإنسان.

على النقيض من ذلك، لن يقوم رعاة الدنمارك بأي نشاط تجاري في قطر خلال كأس العالم ولن يتم وضع أسمائهم على قميص الفريق التدريبي. سيرتدي اللاعبون الدنماركيون رسائل تدعو لاحترام حقوق الإنسان عندما يتدربون في البطولة.

وقدمت الصحيفة نتائج تحقيقها للفيفا الذي رد في بيان أنه ”ينفذ عملية غير مسبوقة للعناية الواجبة في ما يتعلق بحماية العمال المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022“.

وكتبت منظمة العفو وجماعات حقوق الإنسان الأخرى بشكل جماعي إلى الاتحاد الإنجيلزي هذا الأسبوع، تطلب منهم دعم فكرة صندوق تعويضات الفيفا بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني للعمال ومنظمة العمال المهاجرين.

وقال الاتحاد الإنجليزي إنه كان ”في حوار مع منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية“ وأسفرت تلك المناقشات عن وجود أدلة على إحراز قطر تقدما جوهريا في ما يتعلق بحقوق العمال“. وأقرت بأنه ”لا يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به“.