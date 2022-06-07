ساديو ماني يقود السنغال للفوز على رواندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

سجل ساديو ماني ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح السنغال حاملة اللقب فوزا صعبا على مضيفتها رواندا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، يوم الثلاثاء.

واستعانت السنغال بتشكيلة قوية بقيادة ماني في الهجوم، لكنها انتظرت للدقيقة قبل الأخيرة لتضمن الفوز على رواندا المصنفة 136 عالميا في المجموعة 12 في الاستاد الجديد في دكار.

وانتصرت أيضا بوركينا فاسو والرأس الأخضر وزامبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها ساحل العام المقبل.

وكان من المفترض أن تخوض السنغال المباراة في كيغالي لكن التجديدات الجارية في ملعب العاصمة الرواندية كان سببا في اتفاق الاتحادين على تبديل مباراتي الفريقين بالتصفيات بحيث تستضيف رواندا السنغال في نهاية التصفيات في مارس آذار المقبل.

وبدأت السنغال الدفاع عن اللقب الذي توجت به في فبراير شباط الماضي بالفوز على بنين في دكار يوم السبت الماضي عندما سجل ماني ثلاثة أهداف بينها ركلتا جزاء.

⚽️ حاملة اللقب السنغال 🇸🇳 تحقق انتصارا صعبا على مضيفتها رواندا 🇬🇦 بهدف معززة صدارتها للمجموعة 12 من تصفيات #كأس_أمم_أفريقيا كوت ديفوار 2023

🎙️ تقرير | سحر دهام @SaharDahham pic.twitter.com/ZYRRhCGcd5 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 7, 2022

لكن اليوم كانت هناك ركلة جزاء واحدة في الوقت المحتسب بدل الضائع منحت الجمهور السنغالي الغفير فرحة الفوز، وذلك عندما عرقل جيمي موتسينزي للمدافع ساليو سيس داخل المنطقة لينهي آمال رواندا في تحقيق نتيجة رائعة.

وأحرز كينجس كانغوا هدفا من ركلة حرة قبل النهاية بدقيقتين ليمنح زامبيا فوزا صعبا 2-1 على جزر القمر في لوساكا في المجموعة الثامنة بعد تأخر أصحاب الأرض بعد 13 دقيقة من البداية عندما أخطأ الدفاع ليسمح لمهاجم رد ستار بلجراد الفردو بن محمد باستخلاص الكرة والتسديد في المرمى.

وتعادل قائد زامبيا إينوك مويبو قبل الاستراحة قبل أن يحرز كانغوا هدف الفوز.

وتقدمت إسواتيني، التي تعادلت خارج أرضها في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الثانية أمام توغو يوم الجمعة الماضي، بعد 64 دقيقة في جوهانسبرغ أمام بوركينا فاسو لكنها تراجعت في غضون ست دقائق عندما سجل دانغو أوتارا البالغ عمره 20 عاما هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز 3-1.

وضمن المجموعة ذاتها، وضع جوليو تافاريس الرأس الأخضر في المقدمة مبكرا أمام توغو وضمنت الرأس الأخضر الفوز على أرضها 2-صفر في بريا بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر لاعب الوسط جاميرو مونتيرو.