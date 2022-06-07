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رياضة

ساديو ماني يقود السنغال للفوز على رواندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا
تاريخ النشر: 07 يونيو 2022 22:36 GMT
تاريخ التحديث: 07 يونيو 2022 23:35 GMT

ساديو ماني يقود السنغال للفوز على رواندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

سجل ساديو ماني ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح السنغال حاملة اللقب فوزا صعبا على مضيفتها رواندا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

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المصدر: رويترز

سجل ساديو ماني ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح السنغال حاملة اللقب فوزا صعبا على مضيفتها رواندا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، يوم الثلاثاء.

واستعانت السنغال بتشكيلة قوية بقيادة ماني في الهجوم، لكنها انتظرت للدقيقة قبل الأخيرة لتضمن الفوز على رواندا المصنفة 136 عالميا في المجموعة 12 في الاستاد الجديد في دكار.

وانتصرت أيضا بوركينا فاسو والرأس الأخضر وزامبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها ساحل العام المقبل.

وكان من المفترض أن تخوض السنغال المباراة في كيغالي لكن التجديدات الجارية في ملعب العاصمة الرواندية كان سببا في اتفاق الاتحادين على تبديل مباراتي الفريقين بالتصفيات بحيث تستضيف رواندا السنغال في نهاية التصفيات في مارس آذار المقبل.

وبدأت السنغال الدفاع عن اللقب الذي توجت به في فبراير شباط الماضي بالفوز على بنين في دكار يوم السبت الماضي عندما سجل ماني ثلاثة أهداف بينها ركلتا جزاء.

لكن اليوم كانت هناك ركلة جزاء واحدة في الوقت المحتسب بدل الضائع منحت الجمهور السنغالي الغفير فرحة الفوز، وذلك عندما عرقل جيمي موتسينزي للمدافع ساليو سيس داخل المنطقة لينهي آمال رواندا في تحقيق نتيجة رائعة.

وأحرز كينجس كانغوا هدفا من ركلة حرة قبل النهاية بدقيقتين ليمنح زامبيا فوزا صعبا 2-1 على جزر القمر في لوساكا في المجموعة الثامنة بعد تأخر أصحاب الأرض بعد 13 دقيقة من البداية عندما أخطأ الدفاع ليسمح لمهاجم رد ستار بلجراد الفردو بن محمد باستخلاص الكرة والتسديد في المرمى.

وتعادل قائد زامبيا إينوك مويبو قبل الاستراحة قبل أن يحرز كانغوا هدف الفوز.

وتقدمت إسواتيني، التي تعادلت خارج أرضها في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الثانية أمام توغو يوم الجمعة الماضي، بعد 64 دقيقة في جوهانسبرغ أمام بوركينا فاسو لكنها تراجعت في غضون ست دقائق عندما سجل دانغو أوتارا البالغ عمره 20 عاما هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز 3-1.

وضمن المجموعة ذاتها، وضع جوليو تافاريس الرأس الأخضر في المقدمة مبكرا أمام توغو وضمنت الرأس الأخضر الفوز على أرضها 2-صفر في بريا بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر لاعب الوسط جاميرو مونتيرو.

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