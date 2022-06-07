دوري الأمم الأوروبية.. إنجلترا تنتزع تعادلا مثيرا من ألمانيا.. وإيطاليا تسقط المجر

خطف منتخب إنجلترا تعادلا مثيرا على حساب ألمانيا، بنتيجة (1-1) مساء اليوم الثلاثاء في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

وافتتحت ألمانيا التسجيل عبر جوناس هوفمان في الدقيقة 51، وعدل هاري كين النتيجة لإنجلترا في الدقيقة 88.

ونجحت ألمانيا في افتتاح التسجيل مبكرا في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 51، بعدما تلقى هوفمان تمريرة سحرية داخل المنطقة من كيميتش، ليسدد كرة قوية لمست أصابع بيكفورد وسكنت الشباك.

وحصلت إنجلترا على ركلة جزاء في الدقيقة 86، بعد تعرض كين للإعاقة من قبل شلوتيربيك، وتم احتسابها بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

ونفذ كين الركلة بنجاح بتسديدة أرضية على يمين نوير، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبتلك النتيجة رفعت ألمانيا رصيدها إلى نقطتين في المركز الثالث من المجموعة الثالثة، بينما حصدت إنجلترا أول نقطة لها لتتذيل الترتيب.

وفي مباراة أخرى، حقق المنتخب الإيطالي فوزا مهما على المجر بهدفين مقابل هدف.

والتقى منتخب إيطاليا مع المجر، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بمنافسات دوري الأمم الأوروبية.

وجاء الهدف الأول لصالح المنتخب الإيطالي عن طريق نيكولو باريلا، بعد تمريرة وصلت له من ليوناردو سبينازولا في الدقيقة 30.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح لورينزو بيليغريني في تسجيل الهدف الثاني لإيطاليا، في الدقيقة 45، مستغلا تمريرة ماتيو بوليتانو.

وفي الدقيقة 61 منح جينالويكا مانشيني هدفا لمنتخب المجر، حيث سجل بالخطأ في مرمى فريقه إيطاليا.

واستمر تقدم الآتزوري، وقرر مانشيني إجراء تبديلين ودفع بتونالي وزيربين بدلا من باريلا وراسبادوري في الدقيقة 84.