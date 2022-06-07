مدرب بلجيكا يرفض إجراء تغييرات جذرية على تشكيلته بعد الهزيمة الثقيلة أمام هولندا

لن يدخل روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، تغييرات جذرية على تشكيلة فريقه في مباراة الغد بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام بولندا حتى بعد خسارة فريقه 4-1 أمام هولندا يوم الجمعة الماضي.

وهذه هي الهزيمة الأولى لبلجيكا على أرضها منذ ما يقرب من ست سنوات، وتحتل بلجيكا المركز الثاني في تصنيف الفيفا وأحد المنتخبات المرشحة لنيل لقب كأس العالم في وقت لاحق من هذا العام.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي عشية مباراة بولندا ضمن المجموعة الرابعة بالمستوى الأول في بروكسل ”ستكون هناك بعض التغييرات البسيطة لكن لا أريد أن يعتقد الناس أن هذه تغييرات بسبب النتائج“.

”هذا ليس هو الحال، تم التخطيط للتغييرات مسبقا بناء على كيفية إنهاء اللاعبين للموسم مع الأندية وعدد الدقائق التي لعبوها، لن تكون التغييرات بسبب ما حدث أمام هولندا“.

وكانت الخسارة بسهولة أمام الجارة هولندا تجربة واقعية للاعبي بلجيكا، ومنح مارتينيز الفريق يومي راحة بعد الخسارة لاستيعاب الهزيمة قبل العودة إلى التدريبات أمس الإثنين.

وقال ”لقد تضرر الجميع خلال الأيام القليلة الماضية، والنتيجة ليست كما أردناها، نشعر بخيبة أمل حقا، كما نشعر بخيبة أمل مثل الجماهير.

”علينا أن نتطور على الفور، ليس من أجل كأس العالم ولكن من أجل مباراة بولندا“.

وأكد مارتينيز أن المهاجم روميلو لوكاكو سيغيب عن المباراتين المقبلتين، أمام بولندا وويلز خارج ملعب بلجيكا في كارديف يوم السبت المقبل، بسبب إصابة في الكاحل ومن المرجح أن يغيب عن مباراة الإياب ضد بولندا في وارسو يوم 14 يونيو / حزيران.

وأضاف ”من الناحية الطبية لا يزال هناك شك (في مشاركته)، كانت لدينا مشاعر مختلطة عندما عاد من المستشفى لأن الفحص أظهر أن الإصابة لم تكن بالسوء الذي توقعناه.

”لكن من الواضح أنه سيغيب عن المباراتين المقبلتين ولكن لأن لدينا مباراة أخرى في بولندا، فإننا نريد مواصلة العمل معه“.

ويعد لوكاكو الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا برصيد 68 هدفا بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه إدين هازارد صاحب الـ33 هدفا.

وكان تشيلسي قد حدد شرطه للتخلي عن خدمات لوكاكو خلال الصيف الجاري.

وانضم لوكاكو لصفوف تشيلسي خلال الصيف الماضي قادما من صفوف إنتر في صفقة بلغت نحو 115 مليون يورو.

ويتمسك تشيلسي وفقا لصحيفة ”تليغراف“ بالحصول على 20 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات لوكاكو لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأوضحت الصحيفة أن لوكاكو مستعد لتخفيض راتبه من أجل العودة لصفوف إنتر ميلان من جديد.