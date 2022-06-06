منتخب كرواتيا يفرض التعادل على فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

فرض المنتخب الكرواتي التعادل بنتيجة 1/1 على ضيفه منتخب فرنسا، حامل اللقب في الجولة الثانية من المجموعة A1 في دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم منتخب فرنسا في الدقيقة 52 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من توقيع أدريان رابيو.

لكن الحكم منح كرواتيا ضربة جزاء سجل منها أندريج كراماريتش هدف التعادل في الدقيقة 83.

ورفع التعادل رصيد كل منتخب إلى نقطة وحيدة علما أن المجموعة تضم النمسا والدنمارك.

وخسر منتخب كرواتيا 0/3 أمام النمسا في الجولة الأولى، ومن المقرر أن يلعب مع الدنمارك يوم الجمعة.

في حين خسر منتخب فرنسا 1/2 أمام الدنمارك في الجولة الأولى ومن المقرر أن يلعب مع النمسا يوم الجمعة.

وخاضت فرنسا، الذي توجت بلقب النسخة الماضية، المباراة بدون كيليان مبابي وكريم بنزيما حيث أدخل المدرب ديدييه ديشان عشرة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام الدنمارك يوم الجمعة.

وعاد ديشان إلى مقاعد البدلاء بعد الغياب عن مباراة الجمعة بسبب وفاة والده.

وقال ديشان الذي شدد على أن هدف فرنسا هو الاستعداد لكأس العالم: ”قمنا بعدة أمور جيدة بالنظر إلى كل التغييرات. تقدمنا وكان يمكننا تعزيز تفوقنا لكن للأسف أهدينا كرواتيا التعادل“.

وأضاف ”لكن في المجمل كان أداء متماسكا، ولم نواجه أي خطر في الشوط الثاني“.

وتاعب ديشان ”النتيجة ليست مرضية ورغم أنها مباراة رسمية فهدفنا هو الاستعداد (لكأس العالم) في نهاية العام الحالي“.

وكانت كرواتيا الطرف الأفضل في بداية المباراة قبل أن يلغي الحكم هدف كريستوفر نكونكو لاعب فرنسا بداعي التسلل.