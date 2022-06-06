صحف رياضية: "نادال يكرس نفسه كأفضل لاعب تنس في التاريخ".. و"أوكرانيا.. الوداع بالدموع"

شكل فوز الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة ”رولان غاروس“ للتنس للمرة الـ14، وتأهل منتخب ويلز لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد غياب 64 عاما، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بلقاءات دوري الأمم الأوروبية وأبرزها تعادل إسبانيا أمام التشيك 2-2، وأخبار سوق الانتقالات، وأبرزها الاهتمام بالنجم الإيطالي الشاب غنونتو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تتويج الإسباني رافائيل نادال باللقب رقم الـ14 في رولان غاروس للتنس بعد فوزه في النهائي على النرويجي كايبر رود، وكتبت: ”دائما يفوز رافائيل نادال، 14 رولان غاروس و22 بطولة كبرى“.

الصحيفة اهتمت بتعادل منتخب إسبانيا 2-2 أمام منتخب جمهورية التشيك في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”إينيغو مارتينيز ينقذ منتخب إسبانيا في الدقيقة 90“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل منتخب ويلز لنهائيات كأس العالم بعد الفوز على أوكرانيا 1-0 في نهائي الملحق الأوروبي، وكتبت: ”ويلز تعود لنهائيات كأس العالم بعد مرور 64 عاما“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج الإسباني رافائيل نادال ببطولة رولان غاروس بعد فوزه في النهائي على النرويجي كاسبر رود، وكتبت: ”أبدي“.

كما اهتمت الصحيفة بتعادل إسبانيا أمام التشيك 2-2 في إطار مباريات دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”منتخب إسبانيا ينقذ نقطة في الدقيقة 90“.

الصحيفة اهتمت بتأهل جيرونا لنهائي لقاءات الملحق للصعود لدوري الدرجة الأولى.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تتويج الإسباني رافائيل نادال باللقب رقم 14 في بطولة رولان غاروس للتنس بعد الفوز في النهائي على النرويجي كاسبر رود، وكتبت: ”22 بطولة كبرى و14 لقبا في رولان غاروس“، و“نادال يكرس نفسه كأفضل لاعب تنس في التاريخ“.

آس

ركزت الصحيفة على تتويج الإسباني رافائيل نادال بلقبه رقم 14 في بطولة رولان غاروس للتنس، وكتبت: ”رافائيل الـ14 ملك الأراضي الترابية“.

الصحيفة اهتمت بتعادل منتخب إسبانيا 2-2 أمام منتخب جمهورية التشيك، وكتبت: ”إنييغو مارتيز ينقذ نقطة في الدقيقة 90“.

كما اهتمت الصحيفة بإصابة لاسو مدرب ريال مدريد لكرة السلة بأزمة قلبية.

الصحافة البريطانية

ديلي إكسبريس

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب ويلز لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على أوكرانيا 1-0 في نهائي الملحق الأوروبي، وكتبت: ”الاحتفالات كما في 195″، و“غاريث بيل يحتفل بالفوز الكبير لويلز الذي أنهى 64 عاما من الغياب“.

كما اهتمت بمنتخب إنجلترا، وكتبت: ”غاريث ساوثغيت في نداء لامتياز المشجعين“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تتويج الإسباني رافائيل نادال ببطولة رولان غاروس للتنس على حساب النرويجي كاسبر رود في النهائي، وكتبت: ”إلى الأبد“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل منتخب ويلز لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز في نهائي الملحق على أوكرانيا 1-0، وكتبت: ”ويلز سترى قطر“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الإيطالي الشاب ويلفريد غنونتو، لاعب زيوريخ السويسري، وكتبت: ”الكل على غنونتو“، و“فيورنتينا وساسوسو ومونزا يتحدون أندية الدوري الألماني“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز رافائيل نادال ببطولة رولان غاروس للتنس، وكتبت: ”لا يصدق.. أسطورة نادال تتواصل“.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات، وكتبت: ”طلقة مورينيو ماتيتش لروما“.

كما اهتمت بفشل أوكرانيا في التأهل لنهائيات كأس العالم أمام منتخب ويلز، وكتبت: ”أوكرانيا الوداع بالدموع“.