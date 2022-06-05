صحف رياضية: "ليفاندوفسكي التوقيع الأكثر رغبة".. "صراع حول تشاوميني".. و"بوغبا يقترب من يوفنتوس"

شكل نهائي بطولة ”رولان غاروس“ للتنس بين رافائيل نادال وكاسبر رود، ولقاءات دوري الأمم الأوروبية التي شهدت فوز المجر على إنجلترا وتعادل ألمانيا وإيطاليا، ولقاء إسبانيا والتشيك، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بنهائي الملحق الأوروبي للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بين ويلز وأوكرانيا، وفوز البولندية إيغا شيانتيك ببطولة ”رولان غاروس“ للتنس، وأخبار سوق انتقالات برشلونة وتجديد عقود لاعبيه، واهتمام باريس سان جيرمان بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وانفصال جيرارد بيكيه وشاكيرا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الإسباني رافائيل نادال، الذي يواجه النرويجي كاسبر رود في نهائي رولان غاروس للتنس، وكتبت: ”التهمني مرة أخرى“.

كما تحدثت عن مالاغا، وكتبت: ”مالاغا ستكون عاصمة الرياضة“.

الصحيفة اهتمت بلقاء منتخب إسبانيا الذي يواجه التشيك في دوري الأمم الأوروبية.

كما اهتمت بنهائي الملحق الأوروبي للتأهل لكأس العالم قطر 2022 بين ويلز وأوكرانيا، وكتبت: ”النهائي الذي قد يؤهل غاريث بيل لنهائيات كأس العالم“.

سبورت

ركزت الصحيفة على نهائي بطولة رولان غارس للتنس بين نادال ورود، وكتبت: ”هيا نادال“.

كما تحدثت الصحيفة عن مباراة إسبانيا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”ضرورة الفوز على التشيك“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة، وكتبت: ”اجتماع لحسم مستقبل جافي“، و“فرانكي دي يونغ يقترب من مانشستر يونايتد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الإسباني رافائيل نادال الذي يلعب نهائي بطولة رولان غاروس أمام النرويجي كاسبر رود، وكتبت: ”نادال في عمر 36 عاما يبحث عن لقبه رقم 14 في رولان غاروس والـ22 في البطولات الكبرى“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وانفصال بيكيه وشاكيرا، وكتبت: ”ليفاندوفسكي التوقيع الأكثر رغبة“، و“بيكيه وشاكيرا يعلنان الانفصال“.

كما اهتمت بلقاء إسبانيا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”منتخب إسبانيا يلعب الطريق حتى المربع الذهبي“.

آس

ركزت الصحيفة على نهائي بطولة رولان غاروس للتنس بين رافائيل نادال وكاسبر رود، وكتبت: ”باريس لا تنتهي أبدا“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”الصدارة تمر عبر براغ“.

كما اهتمت بالصراع بشأن التعاقد مع نجم موناكو تشاوميني، وكتبت: ”صراع حول تشاوميني باريس سان جيرمان يريد لاعب الوسط“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على خسارة منتخب إنجلترا أمام المجر 1-0 في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”بودابيست“.

كما اهتمت بلقاء نهائي ملحق التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بين ويلز وأوكرانيا، وكتبت: ”غاريث بيل يعود“.

الصحيفة اهتمت بإمكانية تعاقد باريس سان جيرمان مع البرتغالي جوزيه مورينيو وكتبت: ”المميز 1“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تتويج البولندية إيغا شيانتيك ببطولة رولان غاروس للتنس، وكتبت: ”عاشت الملكة“.

كما اهتمت بنهائي الرجال بين الإسباني رافائيل نادال والنرويجي كاسبر رود، وكتبت: ”غول يواجه الصاعد“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب إيطاليا أمام ألمانيا 1-1 في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”الصحوة“.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار الأندية الإيطالية، وكتبت: ”باستوني يفتح الباب أمام توتنهام“، و“روما بالفعل أبعد من زانيولو“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل إيطاليا وألمانيا 1-1 في دوري الأمم الأوروبية ومشاركة النجم الشاب جنونتو، وكتبت: ”إيطاليا جنونتو“.

كما اهتمت الصحيفة بيوفنتوس وقرب قدوم بول بوغبا، وكتبت: ”بوغبا يصل“.