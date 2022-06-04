دوناروما يبكي بعد إصابته في مباراة إيطاليا ضد ألمانيا بدوري الأمم الأوروبية

تعرض الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما للإصابة خلال لقاء منتخب بلاده إيطاليا ضد ألمانيا في إطار مواجهات دوري الأمم الأوروبية، الذي انتهى بالتعادل 1-1.

واصطدم الحارس الإيطالي بالمدافع الألماني أنتوني روديجر، وأصيب في يده اليسرى وبدأ يبكي بشدة من قوة الألم والإصابة.

وأكمل الحارس الإيطالي اللقاء بعد تدخل الطاقم الطبي للمنتخب الإيطالي، لكن اللقاء كان في لحظاته الأخيرة.

وحسب صحيفة ”ليكيب“، فقد اشتكى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما من الإصابة في يده اليسرى للطاقم الطبي وبعد اللقاء كان ما زال يشكو من الإصابة والألم.

اول اصابة تسبب فيها روديغير بعد ما وقع لنا ضد دوناروما!! حبيته والله😍😍 pic.twitter.com/DenYojiI5k — Abdulelah #APorLa14 (@M13E_) June 4, 2022

وقد يغيب حارس باريس سان جيرمان عن بقية لقاءات المنتخب الإيطالي المقررة خلال الشهر الحالي في دوري الأمم الأوروبية أمام المجر وإنجلترا وألمانيا بعد الإصابة القوية التي تعرض لها.

وأحرز يوزوا كيميش هدفا ليمنح ألمانيا التعادل 1-1 مع مضيفتها إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم السبت والحفاظ على سجلها الخالي من الهزيمة مع المدرب هانز فليك.

وأشركت إيطاليا، التي تسعى لتجاوز خيبة أمل عدم تأهلها لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، تشكيلة احتياطية في مباراتها بالمجموعة الثالثة في بولونيا، ومنحت فريق المدرب فليك اختبارا صعبا.

وافتتح لورينتسو بليغريني لاعب روما التسجيل لإيطاليا قبل 20 دقيقة من النهاية وبدا المنتخب في طريقه لفوزه الثاني في آخر ست مباريات لكن كيميش أدرك التعادل بعد ذلك بثلاث دقائق.

وفازت ألمانيا في ثماني مباريات وتعادلت مرتين منذ تولي فليك المسؤولية عقب رحيل يواخيم لوف عن المنتخب بعد بطولة أوروبا العام الماضي.

وتلعب ألمانيا ضد إنجلترا يوم الثلاثاء فيما تلعب إيطاليا ضد المجر.