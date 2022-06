بـ"هاتريك" في بنين.. ساديو ماني يصبح الهداف التاريخي لمنتخب السنغال

سجل ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، ثلاثة أهداف (هاتريك) لمنتخب بلاده في شباك بنين، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وسجل ماني الثلاثية في الدقائق 12 و22 من عمر الشوط الأول و60 من عمر الشوط الثاني من ركلة جزاء.

وتخطى ساديو ماني عدد أهداف هنري كامارا ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب السنغال برصيد 32 هدفا.

Sadio Mane loves playing for his country hey

It's beautiful to see how he still gives his all for Senegal

Leading 2-0 vs Benin#AFCON #TotalEnergiesAFCON #AFCON2023Qpic.twitter.com/ldIvmR6gTi

