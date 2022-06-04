بـ"هاتريك" في بنين.. ساديو ماني يصبح الهداف التاريخي لمنتخب السنغال

سجل ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، ثلاثة أهداف (هاتريك) لمنتخب بلاده في شباك بنين، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وسجل ماني الثلاثية في الدقائق 12 و22 من عمر الشوط الأول و60 من عمر الشوط الثاني من ركلة جزاء.

وتخطى ساديو ماني عدد أهداف هنري كامارا ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب السنغال برصيد 32 هدفا.

Sadio Mane loves playing for his country hey It's beautiful to see how he still gives his all for Senegal Leading 2-0 vs Benin#AFCON #TotalEnergiesAFCON #AFCON2023Qpic.twitter.com/ldIvmR6gTi — Shakes Rampedi (@ShakesRampedi) June 4, 2022

وأوقعت قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2023 المنتخب السنغالي ومنتخب بنين في المجموعة 12 والأخيرة رفقة كل من: منتخب موزمبيق ومنتخب رواندا.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة رواندا وموزمبيق في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية عشر والأخيرة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بنتيجة 1-1 على ملعب سوكر سيتي.

وكان قد تم تداول تصريحات لساديو ماني، لاعب ليفربول، يهاجم خلالها إدارة الريدز بسبب عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2023.

وكتب أحد الصحفيين السنغاليين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تصريحات على لسان ساديو ماني، بصفته كان حاضرا في المؤتمر الصحفي لمباراة السنغال وبنين في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وقال الصحفي جوزيف إن ساديو ماني هاجم إدارة ليفربول بشدة وأكد على عدم احترامه لهم بسبب مواقف سيكشف عنها قريبا.

واضطر الصحفي بعد ذلك إلى إزالة تغريدته، حيث تعرض لهجوم قوي من قِبل جماهير ليفربول، فقام بحذف التغريدة، دون معرفة ما إذا كان ما نشره صحيحا أم لا.

وانتشرت التكهنات في الفترة الأخيرة حول مستقبل ساديو ماني مع ليفربول، حيث ذكرت تقارير صحفية أنه سيرحل عن الفريق في موسم الانتقالات الصيفي وسينضم إلى بايرن ميونخ.