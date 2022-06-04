مدرب ويلز: غاريث بيل جاهز لتحمل مسؤولية قيادة المنتخب إلى كأس العالم 2022

يعتقد روبرت بيدج، مدرب ويلز، أن القائد غاريث بيل سيكون جاهزا للعب أمام أوكرانيا، يوم الأحد، في مباراة حاسمة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بعد غيابه عن مباراة في دوري الأمم أمام بولندا، يوم الأربعاء.

وتملك ويلز فرصة الظهور في نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 64 عاما عندما تواجهت أوكرانيا التي فازت 3-1 في قبل نهائي الملحق مع إسكتلندا في غلاسغو، يوم الأربعاء.

وخسرت ويلز خارج أرضها في بولندا في نفس ذلك اليوم في بداية الموسم الجديد لدوري الأمم، بعدما فرطت في تقدمها في الشوط الأول، لكنها أراحت لاعبين أساسيين مع التفكير في خوض المباراة الفاصلة.

وقال بيدج في مؤتمر صحفي: ”كان ذلك جزءا من الخطة القادمة. مع اللاعبين الكبار، نسألهم عما يحتاجون إليه للوجود في أفضل موقف في يوم المباراة“.

وأضاف ”لقد وضع (بيل) خطة، ولم يكن يريد أن يبتعد عنها“.

وعانى بيل من الإصابة هذا الموسم ولعب لفترة محدودة في ريال مدريد.

Gareth Bale: “I can play terribly tomorrow but if Wales win tomorrow, I don’t care.” pic.twitter.com/PbCMci9fSy — Megan Feringa (@megan_feringa) June 4, 2022

وأضاف بيدج ”لقد تعلمت شيئا واحدا بصفتي مدربا لويلز، وهو أنه إذا كنت تريد أفضل لاعبيك على أرض الملعب، فيجب أن تكون قادرا على التأقلم. لم يخذلوني أبدا“.

وسيرحب بيدج بعودة لاعبين مثل بن ديفيز وآرون رامسي قبل خوض مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام أوكرانيا التي تحظى بدعم وتعاطف الكثيرين بعد تعرضها للغزو الروسي.

وقال بيدج عن المنافس ”أعتقد أنه قدم عرضا جيدا أمام إسكتلندا.. لقد حللنا المباراة ومنتخب أوكرانيا يشكل تهديدا“.

وأردف: ”إنه وصل إلى هنا لسبب ما، إنه يلعب بشكل جماعي، بغض النظر عما تعرض له قبل الوصول إلى هنا“.

وكان ظهور ويلز السابق الوحيد في نهائيات كأس العالم 1958 في السويد، حيث خسرت أمام البرازيل في دور الثمانية.

وأوضح مدرب ويلز ”نحن جميعا متحمسون.. نتفهم أهمية الموقف، لكن لدينا خطة جاهزة، ويتعلق الأمر بالثقة في هذه الخطة الآن“.

وكان نادي ريال مدريد، قد أعلن مؤخرا رحيل لاعبه غاريث بيل، عقب انتهاء عقده مع الملكي في يونيو الجاري.

وقال ريال مدريد في بيان ”يعرب النادي عن امتنانه ومودته لغاريث بيل، الذي أصبح جزءا من تاريخنا إلى الأبد“.

وأضاف: ”منذ يوم 2 سبتمبر 2013، عندما وصل بيل إلى ريال مدريد وهو في سن 24 عاما، عاش خلال هذه السنوات التسع، واحدة من أكثر المراحل تألقا في تاريخنا“.

وتابع: ”خلال الفترة التي قضاها بيل في ريال مدريد، حصل على 19 لقبا، بواقع 5 كؤوس بدوري الأبطال، و4 كؤوس عالم للأندية، و3 ألقاب للسوبر الأوروبي، و3 ألقاب في الليغا، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، و3 ألقاب للسوبر الإسباني“.