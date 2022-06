مدرب ويلز: غاريث بيل جاهز لتحمل مسؤولية قيادة المنتخب إلى كأس العالم 2022

يعتقد روبرت بيدج، مدرب ويلز، أن القائد غاريث بيل سيكون جاهزا للعب أمام أوكرانيا، يوم الأحد، في مباراة حاسمة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بعد غيابه عن مباراة في دوري الأمم أمام بولندا، يوم الأربعاء.

وتملك ويلز فرصة الظهور في نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 64 عاما عندما تواجهت أوكرانيا التي فازت 3-1 في قبل نهائي الملحق مع إسكتلندا في غلاسغو، يوم الأربعاء.

وخسرت ويلز خارج أرضها في بولندا في نفس ذلك اليوم في بداية الموسم الجديد لدوري الأمم، بعدما فرطت في تقدمها في الشوط الأول، لكنها أراحت لاعبين أساسيين مع التفكير في خوض المباراة الفاصلة.

وقال بيدج في مؤتمر صحفي: ”كان ذلك جزءا من الخطة القادمة. مع اللاعبين الكبار، نسألهم عما يحتاجون إليه للوجود في أفضل موقف في يوم المباراة“.

وأضاف ”لقد وضع (بيل) خطة، ولم يكن يريد أن يبتعد عنها“.

وعانى بيل من الإصابة هذا الموسم ولعب لفترة محدودة في ريال مدريد.

Gareth Bale: “I can play terribly tomorrow but if Wales win tomorrow, I don’t care.” pic.twitter.com/PbCMci9fSy

— Megan Feringa (@megan_feringa) June 4, 2022