فابريزيو رومانو: باريس سان جيرمان سيقيل ماوريسيو بوكيتينو خلال أيام

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن باريس سان جيرمان سيقيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من منصبه خلال أيام.

وكتب رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”يتجه باريس سان جيرمان لإقالة ماوريسيو بوكيتينو في الأيام المقبلة. هناك حاجة إلى اجتماع آخر لاتخاذ قرار رسمي، سيعقد بمجرد عودة ناصر الخليفي، سيتم الإعلان عن رحيل ليوناردو (المدير الرياضي) قريبًا جدًا، مع استعداد لويس كامبوس للانضمام إلى باريس سان جيرمان“.

Paris Saint-Germain are oriented to sacking Mauricio Pochettino in the coming days. One more meeting is needed to make official decision – it will take place once Nasser Al Khelaifi's back. 🚨🇦🇷 #PSG

Leonardo's departure will be announced very soon, with Campos set to join PSG. pic.twitter.com/S7JYf5bNuL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2022