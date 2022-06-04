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رياضة

فابريزيو رومانو: باريس سان جيرمان سيقيل ماوريسيو بوكيتينو خلال أيام
تاريخ النشر: 04 يونيو 2022 8:49 GMT
تاريخ التحديث: 04 يونيو 2022 10:15 GMT

فابريزيو رومانو: باريس سان جيرمان سيقيل ماوريسيو بوكيتينو خلال أيام

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن باريس سان جيرمان سيقيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من منصبه خلال أيام. وكتب رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي

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قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن باريس سان جيرمان سيقيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من منصبه خلال أيام.

وكتب رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”يتجه باريس سان جيرمان لإقالة ماوريسيو بوكيتينو في الأيام المقبلة. هناك حاجة إلى اجتماع آخر لاتخاذ قرار رسمي، سيعقد بمجرد عودة ناصر الخليفي، سيتم الإعلان عن رحيل ليوناردو  (المدير الرياضي) قريبًا جدًا، مع استعداد لويس كامبوس للانضمام إلى باريس سان جيرمان“.

ولم يكشف رومانو  عن اسم المدرب الذي سيخلف بوكيتينو  في منصب المدير الفني علما أن عقده مع النادي ينتهي في يونيو 2023.

وتولى بوكيتينو البالغ من العمر 50 عاما في يناير 2021 خلفا للألماني توماس توخيل لكن نتائجه في الموسم الأخير لم تقنع إدارة النادي.

وأعاد بوكيتينو لقب الدوري الفرنسي لخزائن باريس سان جيرمان لكن الفريق ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 1/0 في فرنسا ثم الخسارة بطريقة درامية في الإياب بنتيجة 3/1.

وتردد أن كيليان مبابي اشترط التعاقد مع مدرب جديد خلفا لبوكيتينو ضمن شروط اللاعب لتجديد عقده حتى يونيو 2025.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن بوكيتينو قاد باريس سان جيرمان في 84 مباراة حقق خلالها الفوز في 56 مواجهة وتعادل 13 مرة وخسر 15.

وارتبط زين الدين زيدان بتولي تدريب باريس سان جيرمان لكن وسائل إعلام فرنسية قالت إن زيدان غير مقتنع بمشروع النادي وينتظر الفرصة لقيادة منتخب فرنسا الذي يقوده ديديه ديشان.

كما تردد أن باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل لكن إدارة النادي الإنجليزي تريد تجديد عقده.

وأبرم باريس سان جيرمان صفقات كبيرة الصيف الماضي كان أبرزها التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفقة مجانية والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما ولاعب الوسط الهولندي جورجينو فينالدوم والمدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس وهذه الصفقات كانت مجانا أيضا، إلى جانب النجم المغربي أشرف حكيمي الذي كلف خزينة النادي 66 مليون يورو.

واكتفى باريس سان جيرمان بالفوز بلقب الدوري الفرنسي حيث ودع كأس فرنسا من دور الـ16.

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