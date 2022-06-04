فابريزيو رومانو: باريس سان جيرمان سيقيل ماوريسيو بوكيتينو خلال أيام

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن باريس سان جيرمان سيقيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من منصبه خلال أيام.

وكتب رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”يتجه باريس سان جيرمان لإقالة ماوريسيو بوكيتينو في الأيام المقبلة. هناك حاجة إلى اجتماع آخر لاتخاذ قرار رسمي، سيعقد بمجرد عودة ناصر الخليفي، سيتم الإعلان عن رحيل ليوناردو (المدير الرياضي) قريبًا جدًا، مع استعداد لويس كامبوس للانضمام إلى باريس سان جيرمان“.

Paris Saint-Germain are oriented to sacking Mauricio Pochettino in the coming days. One more meeting is needed to make official decision – it will take place once Nasser Al Khelaifi's back. 🚨🇦🇷 #PSG Leonardo's departure will be announced very soon, with Campos set to join PSG. pic.twitter.com/S7JYf5bNuL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2022

ولم يكشف رومانو عن اسم المدرب الذي سيخلف بوكيتينو في منصب المدير الفني علما أن عقده مع النادي ينتهي في يونيو 2023.

وتولى بوكيتينو البالغ من العمر 50 عاما في يناير 2021 خلفا للألماني توماس توخيل لكن نتائجه في الموسم الأخير لم تقنع إدارة النادي.

وأعاد بوكيتينو لقب الدوري الفرنسي لخزائن باريس سان جيرمان لكن الفريق ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 1/0 في فرنسا ثم الخسارة بطريقة درامية في الإياب بنتيجة 3/1.

وتردد أن كيليان مبابي اشترط التعاقد مع مدرب جديد خلفا لبوكيتينو ضمن شروط اللاعب لتجديد عقده حتى يونيو 2025.

الشرينغيتو: بنزيما منفصل عن مبابي في منتخب فرنسا وعلاقتهما ليست كما كانت https://t.co/VQlWW7fEr4 pic.twitter.com/oezQWBzao6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 3, 2022

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن بوكيتينو قاد باريس سان جيرمان في 84 مباراة حقق خلالها الفوز في 56 مواجهة وتعادل 13 مرة وخسر 15.

وارتبط زين الدين زيدان بتولي تدريب باريس سان جيرمان لكن وسائل إعلام فرنسية قالت إن زيدان غير مقتنع بمشروع النادي وينتظر الفرصة لقيادة منتخب فرنسا الذي يقوده ديديه ديشان.

كما تردد أن باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل لكن إدارة النادي الإنجليزي تريد تجديد عقده.

وأبرم باريس سان جيرمان صفقات كبيرة الصيف الماضي كان أبرزها التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفقة مجانية والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما ولاعب الوسط الهولندي جورجينو فينالدوم والمدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس وهذه الصفقات كانت مجانا أيضا، إلى جانب النجم المغربي أشرف حكيمي الذي كلف خزينة النادي 66 مليون يورو.

واكتفى باريس سان جيرمان بالفوز بلقب الدوري الفرنسي حيث ودع كأس فرنسا من دور الـ16.