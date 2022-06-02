عناق حار بين نيمار وسون قبل مباراة كوريا الجنوبية والبرازيل (فيديو)

تعانق النجم البرازيلي نيمار بحرارة مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون قبل مباراة المنتخبين الودية، اليوم الخميس.

وأظهر مقطع فيديو عناقا حارا بين نيمار وسون قبل مواجهة المنتخبين على ملعب استاد سيؤول كأس العالم في كوريا الجنوبية، حيث فاز رفاق نيمار 5/1 سجل منها نجم باريس سان جيرمان هدفين.

عناق رائع بين نيمار وسون ، بعدما أعلن مهاجم توتنهام أن البرازيلي هو مثله الأعلى.#كوريا_الجنوبية_البرازيل pic.twitter.com/uXAzOPaeT9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 2, 2022

وتقدم ريشارليسون لمنتخب البرازيل في الدقيقة السابعة، لكن أوي جو هوانغ، أدرك التعادل لكوريا الجنوبية في الدقيقة 31.

وحصل منتخب البرازيل على ضربة جزاء قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول، بعد عرقلة أليكس ساندرو، سجل منها نيمار الهدف الثاني.

وتسبب أليكس ساندرو في حصول منتخب البرازيل على ضربة جزاء جديدة في الدقيقة 57، سجل منها نيمار الهدف الثاني له والثالث لبلاده.

ومباشرة بعد مشاركته بدلا من نيمار، نجح فيليب كوتينيو في تسجيل الهدف الرابع للبرازيل في الدقيقة 80، ثم أحرز غابريل جيسوس الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع.

وحصل هيونغ مين سون على جائزة هداف الدوري الإنجليزي مع محمد صلاح نجم ليفربول بعدما سجل كل منهما 23 هدفا في البريميرليغ.

وأضاف إيمرسون: ”إنه مشجع كبير لنيمار ويؤثر فيه بشكل كبير، يسألني بوضوح عن نيمار ويقول لي: هل يعرفني؟ فأقول له إنه بالتأكيد يعرفك لأنك نجم كبير“.

وتابع: ”أخبرت نيمار أن يبدل قميصه معه في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية؛ لأنه معجب به كثيرًا“.