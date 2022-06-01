صحف رياضية: "840 مليون يورو لإنقاذ برشلونة".. "البطل يتسلح".. و"ميلان مغطى بالذهب"

شكلت نتائج بطولة ”رولان غاروس“ للتنس وتأهل رافائيل نادال لنصف النهائي على حساب نوفاك ديوكوفيتش في لقاء مثير، وأخبار برشلونة الذي يستعد لجمع مبلغ 840 مليون يورو لإنقاذه من الأزمة المالية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بأخبار سوق الانتقالات، وتسلح ريال مدريد بصفقات جديدة، وصراع مبابي مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشأن حقوق الصور والإعلانات في المنتخب الفرنسي، وتصريحات ماركو أسينسيو بشأن مستقبله في ريال مدريد، ولقاء الأرجنتين وإيطاليا على كأس أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل رافائيل نادال لنصف نهائي بطولة رولان غاروس للتنس بعد الفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ربع النهائي، وكتبت ”إنه رافائيل نادال“.

كما تحدثت عن سوق انتقالات ريال مدريد المدافع الألماني روديجر ولاعب الوسط الفرنسي تشاوميني، وكتبت ”البطل يتسلح“.

الصحيفة اهتمت بسيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان، وكتبت ”راموس لا يستسلم“.

سبورت

ركزت الصحيفة على قرارات إدارة برشلونة لإنقاذ الفريق ماليا، وكتبت ”840 مليون يورو لإنقاذ برشلونة“.

كما اهتمت بسوق انتقالات ومصير لاعبي برشلونة، وكتبت ”ديباي ودي يونغ يرغبان في البقاء مع برشلونة“، و“باريس سان جيرمان يتفاوض مع عثمان ديمبلي“.

الصحيفة اهتمت ببطولة رولان غاروس، وكتبت ”المجد: رافائيل نادال في نصف النهائي وألكاراز يسقط“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مطالب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، في سوق الانتقالات، وكتبت ”ما يريده تشافي“.

كما تحدثت عن بطولة رولان غاروس للتنس، وكتبت ”نادال يسقط ديوكوفيتش بعد 4 ساعات و10 دقائق ملحمية“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة، وكتبت ”دي يونغ وديباي يرغبان في البقاء“، و“لابورتا يرد على تيباس: توقف عن الكلام على برشلونة“، و“إيريك غارسيا: أنا جاهز للمنافسة“.

آس

ركزت الصحيفة على حوارها مع ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد، وكتبت ”أسينسيو: أنشيلوتي أخبرني أنه يثق بي“.

كما تحدثت عن تأهل الألماني زفيريف لنصف نهائي بطولة رولان غاروس للتنس على حساب الإسباني ألكارز، وكتبت ”زفيريف أفضل يوقف ألكاراز“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة، وكتبت ”خوان لابورتا يستسلم: سيوقع مع cvc“.

كما اهتمت بتصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، وكتبت ”تيباس: الخليفي توقف عن الغش“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تصريحات الأوكراني زينشينكو قبل مواجهة اسكتلندا في الملحق الأوروبي للتأهل لكأس العالم، وكتبت ”زينشينكو: يجب علينا الفوز من أجل أسودنا في ساحة الحرب“.

كما اهتمت بغضب هاري ماغواير من تهديده بقنبلة، وكتبت ”ماغواير غاضب بسبب التهديد بقنبلة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل الألماني زفيريف لنصف نهائي بطولة رولان غاروس للتنس بعد تجاوز الإسباني الشاب ألكاراز، وسيواجه نادال.

كما اهتمت الصحيفة بمواجهة لوغرانت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وكيليان مبابي نجم المنتخب بشأن حقوق الصور والإعلانات.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة إيطاليا والأرجنتين في ويمبلي بلندن ضمن مواجهة بطولة كأس ”فيناليسيما“، وكتبت: ”جاذبية نهائية“.

كما اهتمت الصحيفة بميلان بطل الدوري الإيطالي، واقتراب نهاية مشروع بيعه وكتبت ”ميلان مغطى بالذهب“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات الأندية الإيطالية، وكتبت ”لوكاكو في إنتر ميلان خلال 30 يوما“، و“يوفنتوس مهتم بلابورت وميليك“.