مسعود أوزيل يؤكد استمراره في صفوف فناربخشه رغم إيقافه

قال مسعود أوزيل، الدولي الألماني السابق، إنه لن يفسخ عقده مع فناربخشه رغم عدم مشاركته مع الفريق التركي منذ مارس آذار الماضي.

وقال النادي في بيان، إنه أوقف أوزيل في مارس ولم يكشف عن سبب قراره، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن لاعب الوسط تورط في مشادة كلامية مع المدرب إسماعيل كارتال.

وقال أوزيل عبر حسابه على ”تويتر“، مساء الثلاثاء: ”لقد أكملت هدفي من مسيرتي بتوقيع عقد لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام مع فناربخشه، عشق طفولتي، دون حتى الحصول على أجري في أول ستة شهور“.

”أكرر مع التأكيد: لن أنهي مسيرتي في فريق آخر غير فناربخشه. طوال مدة عقدي، هدفي الوحيد هو بذل كل الجهد للدفاع عن ألوان قميص فناربخشه.. هذا القرار واضح للغاية ونهائي“.

”إذا اتخذت إدارة النادي قرارا بشأني، سأحترمه. سأعمل بجدية وسأكون دائما على أتم استعداد. كما أقول دائما، الشيء الأساسي هو فناربخشه“.

Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım.Her zaman dediğim gibi;aslolan Fenerbahçe’dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla(3/3) — Mesut Özil (@MesutOzil1088) May 31, 2022

وانضم أوزيل إلى فناربخشه قادما من آرسنال في يناير 2021 بعدما وقع عقدا لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام بعد أن فقد مكانه في تشكيلة النادي اللندني ولم يدخل قائمة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الأوروبي.

ولعب أوزيل الفائز بكأس العالم 2014 مع ألمانيا دورا حاسما تحت قيادة المدرب آرسين فينغر في وضع حد لغياب أرسنال عن الألقاب بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول.

لكنه وجد نفسه بعيدا عن خطط أوناي إيمري بديل فينغر ثم ميكل أرتيتا.

يذكر أن مسعود أوزيل شارك هذا الموسم في 26 مباراة سجل من خلالها 9 أهداف، وصنع هدفين لزملائه.

وخلال مسيرته مع الأندية لعب أوزيل لفرق شالكه وفيردر بريمن الألمانيين، ريال مدريد الإسباني، آرسنال الإنجليزي وأخيرا فناربخشة التركي.

كما خاض أوزيل خلال مشواره مع المنتخب الألماني 92 مباراة، سجل 23 هدفا ونجح في التتويج بلقب كأس العالم عام 2014 التي أقيمت في البرازيل.