صحف رياضية: ريال مدريد يحصل على التاج ويفكر في الـ15.. وليفاندوفسكي مصر على الرحيل

شكلت احتفالات ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، وغضب ليفربول من سوء معاملة جماهيره في باريس من قبل الشرطة الفرنسية، والمواجهة المرتقبة بين نادال وديوكوفيتش في بطولة ”رولان غاروس“ للتنس، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بمستقبل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، ورغبة ساديو ماني الرحيل عن ليفربول الذي يطلب 50 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه، وفوز المكسيكي بيريز بجائزة موناكو للفورمولا وان، وبرشلونة للسيدات بكأس ملكة إسبانيا، وصعود ألميريا وبلد الوليد لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على احتفالات ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”الفتاة الجميلة“، و“ريال مدريد يحصل على التاج مرة أخرى ويفكر في تحد جديد إلى الخامسة عشرة“.

كما تحدثت عن صعود ألميريا وبلد الوليد لدوري الدرجة الأولى الإسباني، وكتبت: ”ألميريا وبلد الوليد فريقان من الدرجة الأولى“.

الصحيفة اهتمت بتتويج سيدات برشلونة بلقب كأس ملكة إسبانيا للمرة التاسعة وتأهل رافائيل نادال لربع نهائي بطولة رولان غاروس، وكتبت: ”نادال: مواجهة ديوكوفيتش قد تكون آخر لقاء لي في رولان غاروس“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج سيدات برشلونة بلقب كأس ملكة إسبانيا، وكتبت: ”ملكات“.

كما تحدثت الصحيفة عن تصريحات البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت: ”ليفاندوفسكي: لا أستطيع أن أقول إني سألعب في بايرن ميونخ“.

الصحيفة اهتمت باحتفالات ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”هتافات ضد كيليان مبابي في احتفالات ريال مدريد“.

كما اهتمت بتأهل رافائيل نادال لربع نهائي رولان غاروس للتنس واحتلال الإسباني كارلوس سانز المركز الثاني في جائزة موناكو للفورمولا وان، وكتبت: ”نادال يتأهل لربع النهائي في لقاء من 5 مجموعات“، و“كارلوس سانز كان على بعد خطوة من الفوز في موناكو“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، وكتبت: ”ليفاندوفسكي مصر على الرحيل“.

كما تحدثت عن احتفالات ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”ريال مدريد يحتفل بلقبه الرابع عشر الكبير“.

الصحيفة اهتمت بصعود ألميريا وبلد الوليد لدوري الدرجة الأولى، وفوز سيدات برشلونة بلقب كأس ملكة إسبانيا.

كما اهتمت بتأهل رافائيل نادال لربع نهائي بطولة رولان غاروس للتنس، وكتبت: ”ضد ديوكوفيتش“.

آس

ركزت الصحيفة على احتفالات ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”والآن دعونا نذهب للفوز بالخامسة عشرة“.

الصحيفة اهتمت بصعود ألميريا وبلد الوليد لدوري الدرجة الأولى، وفوز برشلونة للسيدات بكأس ملكة إسبانيا، وتأهل رافائيل نادال لربع نهائي بطولة رولان غاروس للتنس، واحتلال سانز المركز الثاني في جائزة موناكو للفورمولا وان.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على صعود نوتنغهام فوريست للدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه في نهائي الملحق على هيدرسفيلد تاون 1-0، وكتبت: ”فوريست ينهي 23 عاما من المنفى عن الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصار في الملحق“.

كما تحدثت الصحيفة عن أحداث نهائي باريس ومعاملة مشجعي ليفربول، وكتبت: ”كيلي دالغليش وأندري روبرتسون ينتقدان يويفا والشرطة الفرنسية“.

الصحيفة اهتمت بمصير السنغالي ساديو ماني في ليفربول، وكتبت: ”ساديو ماني يرغب في الرحيل لكن ليفربول يطالب بـ50 مليون جنيه إسترليني“.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على غضب ليفربول بسبب معاملة جماهيره من قبل الشرطة الفرنسية خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”غضب ليفربول“.

كما اهتمت الصحيفة بصعود نوتنغهام فوريست للدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”نوتنغهام فوريست يعود للدوري الإنجليزي الممتاز“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على هبوط سانت إيتيان لدوري الدرجة الثانية بعد خسارته في لقاء الملحق أمام أوكسير وشغب جماهيره، وكتبت: ”الهبوط في الفوضى“.

الصحيفة اهتمت بتأهل رافائيل نادال لربع نهائي بطولة رولان غاروس للتنس، وفوز المكسيكي سيرجيو بيريز بجائزة موناكو للفورمولا وان، وكتبت: ”بيريز يفوز في موناكو“.